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04:34, 8 июня 2026

Кубанский призывник пожаловался на нарушение своих прав

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Призывник из Краснодарского края сообщил, что в военкомате ему повысили категорию годности, несмотря на то, что он болеет бронхиальной астмой. Адвокат, представляющий его интересы, заявил, что категория изменена незаконно, и подал в суд.

Призывная комиссия в Краснодарском крае произвольно сменила категорию годности для призывника, рассказал 7 июня корреспонденту «Кавказского узла» представляющий его интересы адвокат Кондрат Горишний.

При наличии подтвержденного диагноза бронхиальная астма даже легкой степени тяжести категория годности А1 не может быть установлена, поскольку она противоречит прямому содержанию статьи 52 Расписания болезней, согласно которой призывникам с подобным заболеванием присваивается категория В

«Моему подзащитному 23 года, с девяти лет диагностирована бронхиальная астма. Согласно имеющимся медицинским документам, заболевание носит не случайный и не разовый характер, подтверждается многолетним медицинским наблюдением, обращениями к профильным специалистам, обследованиями, назначением терапии и неоднократным стационарным лечением. Несколько раз проходил медицинское обследование по направлению комиссариата, последний раз – в мае 2026 года. Диагноз был подтвержден. Несмотря на изложенное, был освидетельствован призывной комиссией и категория годности была изменена с категории В («ограниченно годен к военной службе») на А1 («годен к военной службе, отсутствие патологий и заболеваний на момент освидетельствования»). Согласно статье 52 Расписания болезней, утвержденного Положением о военно-врачебной экспертизе, он относится к гражданам, освидетельствуемым по графе I Расписания болезней (граждане при первоначальной постановке на воинский учет, призыве на военную службу, граждане, не прошедшие военную службу). Следовательно, при наличии подтвержденного диагноза бронхиальная астма даже легкой степени тяжести категория годности А1 не может быть установлена, поскольку она противоречит прямому содержанию статьи 52 Расписания болезней, согласно которой призывникам с подобным заболеванием присваивается категория В», - подчеркнул адвокат.

Сам призывник на правах анонимности рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что изначально ему и вовсе ставили категорию Г (временно годен к военной службе).

«Последний раз я проходил обследование в стационаре клинической больницы, и по его результатам мне должны были выставить категорию В. Однако меня вдруг неожиданно отправили «на уточнение» на некий распределительный пункт, пояснив, что там будут более квалифицированные врачи», - отметил он.

На диалог они не шли – был только монолог с их стороны

Однако, по словам молодого человека, вместо пульмонолога, который должен был его осматривать, осмотр проводил аллерголог. «В результате военно-врачебная комиссия, ссылаясь на его документ, хотя я просил прочитать предыдущие документы, изменила мне категорию на А. На диалог они не шли – был только монолог с их стороны. Я подал жалобы на это решение, и через двадцать дней мне ответили – обращайтесь в суд, мы ничего отменить не можем», - рассказал он.

Как отметил Горишний, на сегодняшний день у военного комиссариата затребованы документы о ходе и результатах освидетельствования, направлены жалобы в прокуратуру и региональное министерство здравоохранения. «Ответов пока нет.  Также подано административное исковое заявление с требованием о признании решения призывной комиссии незаконным. Иск принят к производству судом», - заявил адвокат.

Первое судебное заседание по этому делу состоится 19 июня.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе прошлого года городской суд Нальчика обязал Минобороны России выплатить компенсацию Эльдару Пшибиеву, который был призван на службу, несмотря на диагностированный порок сердца. Пшибиев отслужил восемь месяцев и попал в больницу. Военкомат подал апелляционную жалобу.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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