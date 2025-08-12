Дело Пшибиева указало на формальный подход призывных комиссий к освидетельствованию

Военный комиссариат Нальчика подал апелляционную жалобу на решение суда о взыскании компенсации за незаконный призыв в армию местного жителя Эльдара Пшибиева.

Как писал "Кавказский узел", городской суд Нальчика обязал Минобороны России выплатить компенсацию Эльдару Пшибиеву, который был призван на службу, несмотря на диагностированный порок сердца. Пшибиев отслужил восемь месяцев и попал в больницу.

Пшибиев требовал компенсации морального вреда, упущенной выгоды и судебных расходов на общую сумму более 1, 8 млн рублей, но суд постановил выплатить истцу 762 тысячи рублей, из них только 350 тысяч - как компенсацию морального вреда.

Нальчикский военкомат подал апелляционную жалобу на решение суда по делу Эльдара Пшибиева. Ответчиками по делу проходили министерство обороны РФ, призывная комиссия военного комиссариата города Нальчик и призывная комиссия военного комиссариата Кабардино-Балкарии. Суд, назначив компенсацию Пшибиеву, не принял никаких мер к должностным лицам, которые незаконно призвали его на службу.

Призывной комиссии военкомата Нальчика было известно о наличии у Пшибиева заболевания, исключающего его призыв, подтвердили в суде врач-терапевт призывной комиссии Зарема Кунижева и секретарь призывной комиссии, врач-терапевт Овчинникова. Они пояснили, что окончательное решение о призыве принимается вышестоящей призывной комиссией. Зарема Кунижева также сообщила суду, что именно ее рукой на обложке личного дела призывника был написан диагноз, чтобы вышестоящая призывная комиссия обратила внимание на его заболевание, принимая окончательное решение. Допрошенные в суде врачи также подтвердили, что заболевание Эльдара Пшибиева является серьезным, при нем противопоказаны физические нагрузки.

В решении суда отмечается, что Пшибиеву следовало провести контрольное медицинское освидетельствование, однако этого не было сделано, направление на дополнительное обследование ему, в нарушение закона, не выдали. Пшибиев был призван на военную службу решением призывной комиссии Нальчика, а потом и призывной комиссии республики без участия врача-кардиолога, без исследования медицинских документов и без учета заболевания, которое давало право ему на освобождение от призыва.

Юрист по военному праву Наталия Геталова указала, что факт незаконного призыва Пшибиева установлен. Хотя Пшибиев трижды обращался в призывную комиссию за направлением в стационар на обследование, он так и не получил его.

Представитель Минобороны Мариана Гонибова заявила в суде о необоснованности исковых требований. Она указала, что заключение комиссии о годности Пшибиева к службе было вынесено 18 декабря 2023 года, утверждено 18 января 2024 года, а исключен из списков личного состава воинской части он был только 16 июля 2024 года, - то есть, по мнению представителя ответчика, Пшибиев мог приобрести болезнь позже срока, когда он был признан годным к военной службе. Также она просила учесть, что истцом был пропущен срок исковой давности для обращения в суд.

Она также указала, что призывные комиссии не входят в организационную структуру военных комиссариатов и непосредственно Минобороны, а значит ведомство не может влиять на решения комиссий и нести ответственность за их действия. Кроме того, по ее мнению, факт причинения нравственных и физических страданий Пшибиеву не доказан.

Нальчикский юрист Олег Сергеев обратил внимание, что федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" защищает права призывников и устанавливает ответственность для должностных лиц, которые создали угрозу для жизни и здоровья человека, скрыв определенные факты и обстоятельства. По его мнению, в ситуации с Пшибиевым имел место формальный подход призывной комиссии к освидетельствованию.

“Закон регламентирует право призывников, военнослужащих на прохождение военно-врачебной экспертизы для определения годности к военной службе и для досрочного увольнения с военной службы на основании заключения военно-врачебной комиссии. При этом призывник или военнослужащий имеет право на получение полной информации о медицинских противопоказаниях для прохождения военной службы или освобождения от призыва по состоянию здоровья”, - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

