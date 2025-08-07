Нальчанин добился компенсации за незаконный призыв на службу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Городской суд Нальчика обязал Минобороны России выплатить компенсацию Эльдару Пшибиеву, который был призван на службу, несмотря на диагностированный порок сердца.

Житель Нальчика Эльдар Пшибиев осенью 2023 года пришел в военкомат, чтобы получить справку для работодателя. Хотя там ему подтвердили поставленный ранее диагноз, который официально является причиной для признания негодным к службе, врачебная комиссия в Нальчике признала Пшибиева годным и отправила в часть.

Пшибиев отслужил восемь месяцев и попал в больницу. Хотя он регулярно обращался к врачам с декабря 2023 года, Пшибиева исключили из части только в июле 2024 года, сообщил 6 августа Правозащитный центр Кабардино-Балкарии.

Согласно карточке дела на сайте суда, тяжба Эльдара Пшебиева с Минобороны началась еще в августе 2024 года. Истец указывал, что незаконный призыв причинил вред его здоровью: имея порок сердца, он был вынужден испытывать нагрузки, связанные со службой, не имея реальной возможности их избежать. Суд признал, что призывные комиссии Нальчика и Кабардино-Балкарии нарушили право Пшебиева на охрану здоровья, говорится в решении.

Эльдар Пшибиев требовал от Минобороны компенсации морального вреда на общую сумму 1,5 млн рублей, а также компенсацию упущенной выгоды из-за потери работы (362 тысячи рублей), судебных издержек (50 тысяч рублей) и дорожных расходов (3,8 тысяч рублей), понесенных при возвращении с места службы. Суд снизил общую сумму компенсации до 762 тысяч рублей, из которых моральный вред оценили в 350 тысяч, отмечается в сообщении организации.

"Кавказский узел" также писал, что житель Ростовской области Анатолий Черепнин добился от Минобороны компенсации за гибель 24-летнего сына при падении вертолета в Чечне в апреле 2007 года. Минобороны и командование Южного военного округа требовали отменить это решение, но апелляционный суд принял сторону Черепнина.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.