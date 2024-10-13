Оставлено в силе решение о компенсации жителю Ростовской области за гибель сына в Чечне

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Апелляционная инстанция оставила в силе решение о выплате компенсации морального вреда жителю Ростовской области, чей сын погиб при крушении военного вертолета в Чечне в 2007 году.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля 2007 года в Шатойском районе произошло боестолкновение между бойцами спецназа внутренних войск и группой боевиков. На помощь военным были отправлены три вертолета с бойцами спецназа ГРУ, один из них упал с большой высоты и взорвался, в результате чего погибли 18 человек. Специалисты пришли к выводу, что причиной падения вертолета стала ошибка пилотов.

Ростовский облсуд оставил в силе решение о выплате жителю Ростовской области Анатолию Черепнину компенсации в пять миллионов рублей за гибель 24-летнего сына при падении вертолета в Чечне в апреле 2007 года, указано в тексте апелляционного определения, размещенного на сайте облсуда.

Ранее Анатолий Черепнин обратился в суд с иском к Минобороны, Объединенному стратегическому командованию ЮВО и управлению финансового обеспечения Минобороны по Ростовской области о взыскании компенсации морального вреда в пять миллионов рублей, заявив, что 27 апреля 2007 года в Чечне погиб его сын, проходивший военную службу по контракту в бригаде спецназа.

Согласно акту расследования, причиной крушения вертолета с гибелью 18 человек (членов экипажа и десанта) стала "ошибка летчика в технике пилотирования". В связи со смертью командира экипажа уголовное дело, возбужденное по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов) было прекращено, отметил суд.

"Решением Новошахтинского районного суда Ростовской области от 21 декабря 2023 года исковые требования Черепнина А.А. удовлетворены", - говорится в документе.

В апелляционной жалобе Минобороны и ФКУ «Объединенное стратегическое командование Южного военного округа» попросили отменить решение и принять новое решение об отказе в иске.

"Ответственность должна быть возложена на государственные органы при наличии противоправности деяний и виновности указанных лиц и органов в причинение вреда жизни и здоровья военнослужащего. Однако в данном случае было отказано в возбуждении уголовного дела и в деле отсутствуют доказательства виновных действий со стороны должностных лиц. Таким образом, вины ФКУ «ОСК ЮВО» не имеется", - приводится в документе позиция военных.

Однако апелляционная инстанция постановила, что суд первой инстанции установил надлежащих ответчиков по делу и "пришел к обоснованному выводу, что в результате гибели сына истцу причинен моральный вред, который подлежит взысканию".

"Установление вины заявленного ответчика либо иных лиц не имеет юридического значения, поскольку ответчик в данном случае как собственник источника повышенной опасности (вертолета), на борту которого погиб, в том числе и сын истца, несет ответственность независимо от вины", - указал судья.

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