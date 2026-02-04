Ахмад Батлухский против муфтията Дагестана
Ахмад Батлухский (Ахмад Магомедов) - дагестанский суфийский религиозный деятель, бывший имам в нескольких селах Дагестана, выступающий с критикой муфтията Дагестана и лично муфтия республики. Эта критика привела к конфликту между ним и его бывшими коллегами по муфтияту. В ноябре 2025 года задержан в Москве и этапирован в Махачкалу, где арестован по делу о клевете.
Конфликт с муфтиятом
С 2023 года Ахмад Батлухский (Ахмад Магомедов, также известен как Ахмад Абдулгафуров) открыто выступил с критикой муфтията Дагестана и лично муфтия Ахмеда Абдулаева (Ахмад Афанди), обвиняя его в отступничестве от суфийского течения ислама и предательстве суфизма.
В октябре 2023 года он в своих постах и видеороликах на YouTube-канале "Akhmad Batluhskiy" утверждал, что муфтият под руководством Абдулаева искажает суфийскую традицию. Он также обвинял муфтия в отступничестве и превращении муфтията в инструмент не духовного наставничества, а политического контроля 1.
В апреле 2024 года в Telegram-канале, где публикуются голосовые сообщения от имени бывшего имама "Ахмад Батлухский | Про муфтият", появились аудиозаписи на аварском языке его встречи с муфтием Абдулаевым – тот предлагал выставить критику муфтията совместной акцией поиска нелояльных 2.
Тогда же его мать выселили из дома в селе Нечаевка Кизилюртовского района. «Дом, в котором жила мать с отцом. Вчера утром пришло требование покинуть этот дом и уже после обеда мама уехала. Уходим», - написал бывший имам в своем Telegram-канале "Слово Ахмада" 3.
В ответ на претензии Ахмада Батлухского выступил лично муфтий Абдулаев – он заявил, что "целая группа людей с нереализованными амбициями" предпринимает попытки дискредитировать муфтият 4. Жена муфтия Айна Гамзатова, которую также подверг критике бывший имам, в своем Telegram-канале назвала Ахмада "лицемерной сволочью" 5. В защиту муфтия были опубликованы видеообращения из сел, где Ахмад Батлухский служил имамом – в одном из них спикер, представившийся "молодежью села Батлух", называет его "подлецом" и заявляет, что тому "не место среди наших односельчан" 6.
Позже Батлухский открыто обвинил муфтия и в других серьезных преступлениях. Так, в своем Telegram-канале в мае 2024 года Батлухский писал: «Изучая деятельность муфтия, я наткнулся на некоторые кошмарные факты и свидетелей, которые указывают на то, что муфтий может быть пособником убийства религиозных деятелей республики» 7.
Муфтият расценил публикации Батлухского как «клеветнические и подрывающие авторитет духовного управления». Секретарь муфтията подал официальную жалобу в правоохранительные органы. 7 мая 2024 года о возбуждении дела именно по этой статье сообщал Telegram-канал "Что там у дагестанцев?" 8.
Ночью того же дня в доме экс-имама в селе Батлух произошел пожар. Батлухский утверждал, что это был поджог, напрямую связанный с его конфликтом с муфтиятом. «Мой дом сожгли, чтобы заставить меня замолчать», - написал он в своем Telegram-канале. В доме никого не было, сам имам к этому времени покинул территорию России. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, были задержаны три человека. В январе 2025 года суд признал виновными в поджоге и приговорил задержанных ранее Ахмеда Омарова суд к 1,5 года колонии-поселения, Абдулу Абдулаева - к году и трем месяцам лишения свободы условно, а Султана Магомедова - к 1,5 года, также они должны возместить Батлухскому стоимость дома.
17 мая 2024 года глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев прокомментировал обвинения в адрес муфтия и встречного иска о клевете к Ахмаду Батлухскому, В нем, он в частности, указал, что Батлухским были сделаны "высказывания, связанные с подозрениями определенных людей в совершении тяжкого преступления - убийства» 9.
22 мая 2024 года Ахмад Батлухский сообщил, что он объявлен в розыск, опубликовав в своем Telegram-канале ориентировку, которую выпустило МВД 10. Из нее следует, что ему вменяют клевету, сопряженную с обвинением в совершении тяжкого преступления 11.
Тогда же Батлухский вызвал Абдулаева на шариатский суд. Он высказал ему несколько претензий, среди которых - убийство его отца и других религиозных деятелей в Дагестане. Муфтий на вызов не ответил
8 ноября 2025 года Ахмад Батлухский (Магомедов) был задержан в московском аэропорту и этапирован в Махачкалу 13.
По данным главы ОНК Дагестана Шамиля Хадулаева, Батлухский арестован в Махачкале на 29 суток по уголовному делу о клевете 14.
В декабре 2025 года срок ареста дважды продлевался. Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил 27 декабря, что экспертиза не нашла в аудиозаписи бывшего имама клеветы в адрес конкретных людей.
2 февраля 2026 годя омбудсмен Дагестана сообщил, что суд освободил Ахмада Батлухского под личное поручительство группы депутатов 15.
Фальсификация доказательств
26 ноября 2025 года защита Ахмада Батлухского обратилась в Следком Дагестана с заявлением о фальсификации доказательств по уголовному делу против проповедника. Поводом стало постановление МВД о назначении психолого‑психиатрической экспертизы, которое адвокаты считают незаконным, так как обвинение в клевете не требует специальных психиатрических знаний. В документе утверждается, что Батлухский с 2018 года состоял на учёте у нарколога, однако запрос адвоката Ильяса Саидова в диспансер показал, что таких сведений нет. Как сообщил глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев, по факту возможной фальсификации доказательств подано заявление по статье 303 УК РФ, проводится доследственная проверка 16.
Мнения экспертов о конфликте с муфтиятом
Аналитики отмечали, что значительная часть жителей Дагестана поддерживает мнение бывшего имама и разделяет претензии, которые он адресует муфтияту. «Как говорит Батлухский, он разочарован в нем, поскольку муфтий стал неким таким диктатором, который проводит только выгодную себе политику, не следует принципам ислама", – пояснил один из экспертов "Кавказскому узлу".
«Конфликт Батлухского с муфтиятом длится давно. Его вопросы поддерживает значительная часть общества, и силовое решение может привести к дестабилизации», - отмечал журналист Заур Газиев. Ситуация с Ахмадом Магомедовым и муфтиятом Дагестана негативно отражается на общественно-религиозных настроениях в республике, - отмечал в комментарии «Кавказскому узлу» руководитель Северо-Кавказского отделения Академии геополитических проблем, зампредседателя общероссийского движения "Российский конгресс народов Кавказа" Деньга Халидов.
При этом все эксперты отметили, что конфликт необходимо уладить, так как он отражается на общественно-религиозных настроениях в республике.
Биография
Ахмад Батлухский (Ахмад Магомедов, также известен как Ахмад Абдулгафуров) родом из села Батлух Шамильского района Дагестана.
Он сын ученого-богослова, имама Буйнакска Мухаммада Абдулгафурова, который был убит в 2012 году заложенным взрывным устройством. В организации убийства обвинили главу группировки "Имарат Кавказ" (организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России) Магомеда Сулейманова – в августе 2015 года он был убит в ходе операции силовиков.
Работал имамом в селах Нечаевка и Дылым, считался одним из самых востребованных проповедников в регионе. Был зампредседателя совета имамов Махачкалы. Вёл активную деятельность в социальных сетях Telegram и YouTube, где публиковал религиозные комментарии и критические материалы.
С 2021 года был назначен представителем муфтията в северном округе Дагестана. Батлухский утверждает, что покинул пост представителя муфтията из-за несогласия с политикой, которая, по его мнению, не соответствует шариату.
После поджога его дома в Батлухе и давления на семью покинул Россию, некоторое время жил за её пределами. Задержан в Москве 8 ноября 2025 года и 10 ноября 2025 года арестован в Махачкале.
