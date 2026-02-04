Ахмад Батлухский против муфтията Дагестана

Ахмад Батлухский (Ахмад Магомедов) - дагестанский суфийский религиозный деятель, бывший имам в нескольких селах Дагестана, выступающий с критикой муфтията Дагестана и лично муфтия республики. Эта критика привела к конфликту между ним и его бывшими коллегами по муфтияту. В ноябре 2025 года задержан в Москве и этапирован в Махачкалу, где арестован по делу о клевете.

Конфликт с муфтиятом

С 2023 года Ахмад Батлухский (Ахмад Магомедов, также известен как Ахмад Абдулгафуров) открыто выступил с критикой муфтията Дагестана и лично муфтия Ахмеда Абдулаева (Ахмад Афанди), обвиняя его в отступничестве от суфийского течения ислама и предательстве суфизма.

В октябре 2023 года он в своих постах и видеороликах на YouTube-канале "Akhmad Batluhskiy" 1 утверждал, что муфтият под руководством Абдулаева искажает суфийскую традицию. Он также обвинял муфтия в отступничестве и превращении муфтията в инструмент не духовного наставничества, а политического контроля .

В апреле 2024 года в Telegram-канале, где публикуются голосовые сообщения от имени бывшего имама "Ахмад Батлухский | Про муфтият" 2 , появились аудиозаписи на аварском языке его встречи с муфтием Абдулаевым – тот предлагал выставить критику муфтията совместной акцией поиска нелояльных .

Тогда же его мать выселили из дома в селе Нечаевка Кизилюртовского района. «Дом, в котором жила мать с отцом. Вчера утром пришло требование покинуть этот дом и уже после обеда мама уехала. Уходим», - написал бывший имам в своем Telegram-канале "Слово Ахмада" 3 .

В ответ на претензии Ахмада Батлухского выступил лично муфтий Абдулаев – он заявил, что "целая группа людей с нереализованными амбициями" предпринимает попытки дискредитировать муфтият . Жена муфтия Айна Гамзатова, которую также подверг критике бывший имам, в своем Telegram-канале назвала Ахмада "лицемерной сволочью" . В защиту муфтия были опубликованы видеообращения из сел, где Ахмад Батлухский служил имамом – в одном из них спикер, представившийся "молодежью села Батлух", называет его "подлецом" и заявляет, что тому "не место среди наших односельчан" .

Позже Батлухский открыто обвинил муфтия и в других серьезных преступлениях. Так, в своем Telegram-канале в мае 2024 года Батлухский писал: «Изучая деятельность муфтия, я наткнулся на некоторые кошмарные факты и свидетелей, которые указывают на то, что муфтий может быть пособником убийства религиозных деятелей республики» .

Муфтият расценил публикации Батлухского как «клеветнические и подрывающие авторитет духовного управления». Секретарь муфтията подал официальную жалобу в правоохранительные органы. 7 мая 2024 года о возбуждении дела именно по этой статье сообщал Telegram-канал "Что там у дагестанцев?" .

Ночью того же дня в доме экс-имама в селе Батлух произошел пожар. Батлухский утверждал, что это был поджог, напрямую связанный с его конфликтом с муфтиятом. «Мой дом сожгли, чтобы заставить меня замолчать», - написал он в своем Telegram-канале. В доме никого не было, сам имам к этому времени покинул территорию России. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, были задержаны три человека. В январе 2025 года суд признал виновными в поджоге и приговорил задержанных ранее Ахмеда Омарова суд к 1,5 года колонии-поселения, Абдулу Абдулаева - к году и трем месяцам лишения свободы условно, а Султана Магомедова - к 1,5 года, также они должны возместить Батлухскому стоимость дома.

17 мая 2024 года глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев прокомментировал обвинения в адрес муфтия и встречного иска о клевете к Ахмаду Батлухскому, В нем, он в частности, указал, что Батлухским были сделаны "высказывания, связанные с подозрениями определенных людей в совершении тяжкого преступления - убийства» .

22 мая 2024 года Ахмад Батлухский сообщил, что он объявлен в розыск, опубликовав в своем Telegram-канале ориентировку, которую выпустило МВД . Из нее следует, что ему вменяют клевету, сопряженную с обвинением в совершении тяжкого преступления .

Тогда же Батлухский вызвал Абдулаева на шариатский суд. Он высказал ему несколько претензий, среди которых - убийство его отца и других религиозных деятелей в Дагестане. Муфтий на вызов не ответил .

8 ноября 2025 года Ахмад Батлухский (Магомедов) был задержан в московском аэропорту и этапирован в Махачкалу .

По данным главы ОНК Дагестана Шамиля Хадулаева, Батлухский арестован в Махачкале на 29 суток по уголовному делу о клевете .

В декабре 2025 года срок ареста дважды продлевался. Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил 27 декабря, что экспертиза не нашла в аудиозаписи бывшего имама клеветы в адрес конкретных людей.

2 февраля 2026 годя омбудсмен Дагестана сообщил, что суд освободил Ахмада Батлухского под личное поручительство группы депутатов .

Фальсификация доказательств

26 ноября 2025 года защита Ахмада Батлухского обратилась в Следком Дагестана с заявлением о фальсификации доказательств по уголовному делу против проповедника. Поводом стало постановление МВД о назначении психолого‑психиатрической экспертизы, которое адвокаты считают незаконным, так как обвинение в клевете не требует специальных психиатрических знаний. В документе утверждается, что Батлухский с 2018 года состоял на учёте у нарколога, однако запрос адвоката Ильяса Саидова в диспансер показал, что таких сведений нет. Как сообщил глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев, по факту возможной фальсификации доказательств подано заявление по статье 303 УК РФ, проводится доследственная проверка .

Мнения экспертов о конфликте с муфтиятом

Аналитики отмечали, что значительная часть жителей Дагестана поддерживает мнение бывшего имама и разделяет претензии, которые он адресует муфтияту. «Как говорит Батлухский, он разочарован в нем, поскольку муфтий стал неким таким диктатором, который проводит только выгодную себе политику, не следует принципам ислама", – пояснил один из экспертов "Кавказскому узлу".

«Конфликт Батлухского с муфтиятом длится давно. Его вопросы поддерживает значительная часть общества, и силовое решение может привести к дестабилизации», - отмечал журналист Заур Газиев. Ситуация с Ахмадом Магомедовым и муфтиятом Дагестана негативно отражается на общественно-религиозных настроениях в республике, - отмечал в комментарии «Кавказскому узлу» руководитель Северо-Кавказского отделения Академии геополитических проблем, зампредседателя общероссийского движения "Российский конгресс народов Кавказа" Деньга Халидов.

При этом все эксперты отметили, что конфликт необходимо уладить, так как он отражается на общественно-религиозных настроениях в республике.

Биография

Ахмад Батлухский (Ахмад Магомедов, также известен как Ахмад Абдулгафуров) родом из села Батлух Шамильского района Дагестана.

Он сын ученого-богослова, имама Буйнакска Мухаммада Абдулгафурова, который был убит в 2012 году заложенным взрывным устройством. В организации убийства обвинили главу группировки "Имарат Кавказ" (организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России) Магомеда Сулейманова – в августе 2015 года он был убит в ходе операции силовиков.

Работал имамом в селах Нечаевка и Дылым, считался одним из самых востребованных проповедников в регионе. Был зампредседателя совета имамов Махачкалы. Вёл активную деятельность в социальных сетях Telegram и YouTube, где публиковал религиозные комментарии и критические материалы.

С 2021 года был назначен представителем муфтията в северном округе Дагестана. Батлухский утверждает, что покинул пост представителя муфтията из-за несогласия с политикой, которая, по его мнению, не соответствует шариату.

После поджога его дома в Батлухе и давления на семью покинул Россию, некоторое время жил за её пределами. Задержан в Москве 8 ноября 2025 года и 10 ноября 2025 года арестован в Махачкале.

