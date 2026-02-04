×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Справочник
12:10, 4 февраля 2026

Ахмад Батлухский против муфтията Дагестана

Батлухский и муфтий Дагестана. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ахмад Батлухский (Ахмад Магомедов) - дагестанский суфийский религиозный деятель, бывший имам в нескольких селах Дагестана, выступающий с критикой муфтията Дагестана и лично муфтия республики. Эта критика привела к конфликту между ним и его бывшими коллегами по муфтияту. В ноябре 2025 года задержан в Москве и этапирован в Махачкалу, где арестован по делу о клевете.

Конфликт с муфтиятом

С 2023 года Ахмад Батлухский (Ахмад Магомедов, также известен как Ахмад Абдулгафуров) открыто выступил с критикой муфтията Дагестана и лично муфтия Ахмеда Абдулаева (Ахмад Афанди), обвиняя его в отступничестве от суфийского течения ислама и предательстве суфизма.

В октябре 2023 года он в своих постах и видеороликах на YouTube-канале  "Akhmad Batluhskiy" утверждал, что муфтият под руководством Абдулаева искажает суфийскую традицию. Он также обвинял муфтия в отступничестве и превращении муфтията в инструмент не духовного наставничества, а политического контроля 1

В апреле 2024 года в Telegram-канале, где публикуются голосовые сообщения от имени бывшего имама "Ахмад Батлухский | Про муфтият", появились аудиозаписи на аварском языке его встречи с муфтием Абдулаевым – тот предлагал выставить критику муфтията совместной акцией поиска нелояльных 2.

Тогда же его мать выселили из дома в селе Нечаевка Кизилюртовского района. «Дом, в котором жила мать с отцом. Вчера утром пришло требование покинуть этот дом и уже после обеда мама уехала. Уходим», - написал бывший имам в своем Telegram-канале "Слово Ахмада" 3.

В ответ на претензии Ахмада Батлухского выступил лично муфтий Абдулаев – он заявил, что "целая группа людей с нереализованными амбициями" предпринимает попытки дискредитировать муфтият 4. Жена муфтия  Айна Гамзатова, которую также подверг критике бывший имам, в своем Telegram-канале назвала Ахмада "лицемерной сволочью" 5. В защиту муфтия были опубликованы видеообращения из сел, где Ахмад Батлухский служил имамом – в одном из них спикер, представившийся "молодежью села Батлух", называет его "подлецом" и заявляет, что тому "не место среди наших односельчан" 6.

Позже Батлухский открыто обвинил муфтия и в других серьезных преступлениях. Так, в своем Telegram-канале в мае 2024 года Батлухский писал: «Изучая деятельность муфтия, я наткнулся на некоторые кошмарные факты и свидетелей, которые указывают на то, что муфтий может быть пособником убийства религиозных деятелей республики» 7.

Муфтият расценил публикации Батлухского как «клеветнические и подрывающие авторитет духовного управления». Секретарь муфтията подал официальную жалобу в правоохранительные органы. 7 мая 2024 года о возбуждении дела именно по этой статье сообщал Telegram-канал "Что там у дагестанцев?" 8.

 Сгоревший дом Ахмеда Батлухского. Фото https://t.me/slovoakhmada/271 от 08 мая 2024 года.Ночью того же дня в доме экс-имама в селе Батлух произошел пожар. Батлухский утверждал, что это был поджог, напрямую связанный с его конфликтом с муфтиятом. «Мой дом сожгли, чтобы заставить меня замолчать», - написал он в своем Telegram-канале. В доме никого не было, сам имам к этому времени покинул территорию России. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, были задержаны три человека. В январе 2025 года суд признал виновными в поджоге и приговорил задержанных ранее  Ахмеда Омарова суд к 1,5 года колонии-поселения, Абдулу Абдулаева - к году и трем месяцам лишения свободы условно, а Султана Магомедова - к 1,5 года, также они должны возместить Батлухскому стоимость дома.

17 мая 2024 года глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев прокомментировал обвинения в адрес муфтия и встречного иска о клевете к Ахмаду Батлухскому, В нем, он в частности, указал, что Батлухским были сделаны  "высказывания, связанные с подозрениями определенных людей в совершении тяжкого преступления - убийства» 9.

22 мая 2024 года Ахмад Батлухский сообщил, что он объявлен в розыск, опубликовав в своем Telegram-канале ориентировку, которую выпустило МВД 10. Из нее следует, что ему вменяют клевету, сопряженную с обвинением в совершении тяжкого преступления 11.

Тогда же Батлухский вызвал Абдулаева на шариатский суд. Он высказал ему несколько претензий, среди которых - убийство его отца и других религиозных деятелей в Дагестане. Муфтий на вызов не ответил 12.

8 ноября 2025 года Ахмад Батлухский (Магомедов)  был задержан в московском аэропорту и этапирован в Махачкалу 13.

По данным главы ОНК Дагестана Шамиля Хадулаева, Батлухский арестован в Махачкале на 29 суток по  уголовному делу о клевете 14

В декабре 2025 года срок ареста дважды продлевался. Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил 27 декабря, что экспертиза не нашла в аудиозаписи бывшего имама клеветы в адрес конкретных людей.

2 февраля 2026 годя омбудсмен Дагестана сообщил, что суд освободил Ахмада Батлухского под личное поручительство группы депутатов 15.

Фальсификация доказательств

26 ноября 2025 года защита Ахмада Батлухского обратилась в Следком Дагестана с заявлением о фальсификации доказательств по уголовному делу против проповедника.  Поводом стало постановление МВД о назначении психолого‑психиатрической экспертизы, которое адвокаты считают незаконным, так как обвинение в клевете не требует специальных психиатрических знаний. В документе утверждается, что Батлухский с 2018 года состоял на учёте у нарколога, однако запрос адвоката Ильяса Саидова в диспансер показал, что таких сведений нет. Как сообщил глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев, по факту возможной фальсификации доказательств подано заявление по статье 303 УК РФ, проводится доследственная проверка 16.

Мнения экспертов о конфликте с муфтиятом

Аналитики отмечали, что значительная часть жителей Дагестана поддерживает мнение бывшего имама и разделяет претензии, которые он адресует муфтияту. «Как говорит Батлухский, он разочарован в нем, поскольку муфтий стал неким таким диктатором, который проводит только выгодную себе политику, не следует принципам ислама", – пояснил один из экспертов "Кавказскому узлу".

«Конфликт Батлухского с муфтиятом длится давно. Его вопросы поддерживает значительная часть общества, и силовое решение может привести к дестабилизации», - отмечал журналист Заур Газиев. Ситуация с Ахмадом Магомедовым и муфтиятом Дагестана негативно отражается на общественно-религиозных настроениях в республике, - отмечал в комментарии «Кавказскому узлу» руководитель Северо-Кавказского отделения Академии геополитических проблем, зампредседателя общероссийского движения "Российский конгресс народов Кавказа" Деньга Халидов.

При этом все эксперты отметили, что конфликт необходимо уладить, так как он отражается на общественно-религиозных настроениях в республике.

Биография

Ахмад Батлухский (Ахмад Магомедов, также известен как Ахмад Абдулгафуров) родом из села Батлух Шамильского района Дагестана.

Он сын ученого-богослова, имама Буйнакска Мухаммада Абдулгафурова, который был убит в 2012 году заложенным взрывным устройством. В организации убийства обвинили главу группировки "Имарат Кавказ" (организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России) Магомеда Сулейманова – в августе 2015 года он был убит в ходе операции силовиков.

Работал имамом в селах Нечаевка и Дылым, считался одним из самых востребованных проповедников в регионе. Был зампредседателя совета имамов Махачкалы. Вёл активную деятельность в социальных сетях Telegram и YouTube, где публиковал религиозные комментарии и критические материалы.

С 2021 года был назначен представителем муфтията в северном округе Дагестана. Батлухский утверждает, что покинул пост представителя муфтията из-за несогласия с политикой, которая, по его мнению, не соответствует шариату. 

После поджога его дома в Батлухе и давления на семью покинул Россию, некоторое время жил за её пределами. Задержан в Москве 8 ноября 2025 года и 10 ноября 2025 года арестован в Махачкале.

Примечания

  1. https://www.youtube.com/watch?v=rh2ox5BkjEQ&t=30s
  2. https://t.me/ahmad_batlukh/75
  3. https://t.me/slovoakhmada/95
  4. Обращение Муфтия Дагестана, шейха Ахмада-Афанди Абдулаева // muftiyatrd.ru.
  5. https://t.me/alinarasieva/9186
  6. https://t.me/ahmad_batlukh/46
  7. https://t.me/slovoakhmada/298
  8. https://t.me/dagestanRD/447010
  9. https://t.me/KhadulaevShamil/7480
  10. https://t.me/ahmad_batlukh/344
  11. В Дагестане религиозного деятеля объявили в розыск по делу о клевете – он выступал с критикой муфтия // newdosh.media, 24.05. 2024.
  12. Бросаю вызов Муфтию РД. https://youtu.be/Hxrp2zWHlz8?si=Qi8vxYdRwjF1bvb1
  13. В Москве задержали религиозного деятеля из Дагестана // РИА «Новости», 08.11.2025.
  14. https://t.me/KhadulaevShamil/13517
  15. https://t.me/KhadulaevShamil/14419
  16. https://t.me/KhadulaevShamil/13619
Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Цензура в кинотеатре. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:54, 4 февраля 2026
Удаление эротических сцен из фильма в кинотеатрах Махачкалы озадачило аналитиков
Машина в канале. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:44, 3 февраля 2026
Очередное падение машины в канал в Махачкале привело к уголовному делу
Осужденный. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19:32, 3 февраля 2026
Житель Дагестана осужден по делу о ячейке экстремистской организации
Больница в Цунтинском районе Дагестана. 3 февраля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/novoedelo/36859
13:08, 3 февраля 2026
Требование участников СВО сохранить больницу в Дагестане привлекло внимание чиновников
Машина скорой помощи. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"
07:32, 3 февраля 2026
Семь дошкольников из Параула остаются в больнице
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Бекхан Барахоев. Фото: Targimingush https://ru.wikipedia.org Чем известен Бекхан Барахоев

Последние записи в блогах
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Фото
14:36, 9 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Экологическая катастрофа на Каспии 
Фото
13:43, 17 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Житель Дагестана пытается через суд опровергнуть авторство фейка
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Орхан Бахыш у памятника одному из основателей Азербайджанской народной республики (1918-1920) Мамед Эмину Расулзаде. Фото с личной страницы активиста Orxan Baxış / Facebook*
03 февраля 2026, 21:09
Азербайджанский оппозиционер Бахыш арестован на 30 суток

Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
03 февраля 2026, 15:02
Защита оспорила решение об экстрадиции Мовлаева

Максим Бондаренко. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
03 февраля 2026, 14:04
Суд на Кубани арестовал дома и земли Максима Бондаренко

Курорт "Эльбрус". Фото: https://resort-elbrus.ru/tracks
03 февраля 2026, 11:07
Курорт "Эльбрус" закрыт из-за угрозы схода лавин

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше