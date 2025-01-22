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10:28, 22 января 2025

Три жителя Дагестана осуждены за поджог дома Ахмеда Батлухского

На месте происшествия. 8 мая 2024 г. Фото: https://vk.com/wall-74219800_2363504

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Дагестане признал трех местных жителей виновными в поджоге дома бывшего имама Ахмеда Батлухского из-за его конфликта с муфтиятом. 

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 8 мая 2024 года в Батлухе был сожжен дом бывшего имама сел Нечаевка и Дылым Ахмеда Магомедова (известен также как Ахмед Батлухский). В момент пожара в доме никого не было. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, были задержаны трое подозреваемых. Сам Магомедов, который выступает с резкой критикой муфтията Дагестана, еще до происшествия покинул Россию.

Шамильский райсуд признал всех трех обвиняемых - Ахмеда Омарова, Абдулу Абдулаева и Султана Магомедова - виновными по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершённое путём поджога из хулиганских побуждений).

Ахмеда Омарова суд приговорил к 1,5 года колонии-поселения, Абдулу Абдулаева - к году и трем месяцам лишения свободы условно, а Султана Магомедова - к 1,5 года принудительных работ. Кроме того, все трое должны солидарно возместить Ахмеду Батлухскому стоимость его сожжённого дома - 3,44 миллиона рублей, сообщил 21 января "Черновик".

Омарову в срок отбытия наказания зачтено время его пребывания под стражей из расчёта "день содержания под стражей за два дня в колонии-поселении. С учётом того, что Омаров находился под стражей с 11 мая 2024 года, "через месяц-полтора Омаров уже будет дома", пишет издание.

Карточка дела на сайте суда обновлена 10 января, в ней опубликован текст приговора, вынесенного 2 декабря. Согласно тексту приговора, идея поджечь дом возникла у Ахмеда Омарова из-за неприязни к Ахмеду Магомедову, возникшей в связи с его публикациями "с осуждением деятельности" муфтията и муфтия Дагестана. При этом Ахмеду Омарову было известно, что Магомедов находится за пределами Дагестана, а его жена "проживает вместе с детьми у матери мужа".

Омаров в суде признал вину и раскаялся, а также пояснил, что перед решением о поджоге "на фоне переживаний из-за сложившейся ситуации он несколько раз увидел во сне отца Магомедова А.М." - ученого и авторитетного религиозного деятеля Мухаммада Абдулгафурова, убитого в 2012 году. Во сне Омаров увидел, как Мухаммад Абдулгафуров "сидел перед мечетью в селе Н.Батлух, склонивши голову и держа ее руками", и решил, что тот "огорчен поведением своего сына Магомедова А.М., который внес раздор в умму мусульман Дагестана, высказываясь об алимах Дагестана".

После увиденных снов он посчитал, что Магомедов А.М. не имеет права проживать в доме

"Действительно мотивом его поджога дома Магомедова А.М. было то, что он увидел во сне его отца. После увиденных снов он посчитал, что Магомедов А.М. не имеет права проживать в доме, который ему построил его покойный отец. В один из дней у него появились мысли поджечь дом", - говорится в приговоре.

Абдула Абдулаев также признал вину полностью и раскаялся, а Султан Магомедов не признал вину, заявив в суде, что не знал о сговоре Омарова и Абдулаева, а узнав о нем, хотел отговорить Омарова, "но у него не получилось". "Просит оправдать его по предъявленному обвинению полностью", - приводится в документе позиция подсудимого Магомедова.

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Автор: "Кавказский узел"

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