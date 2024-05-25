Аналитики указали на возможные последствия конфликта муфтията Дагестана с Ахмедом Батлухским

25 мая 2024, 09:07

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Конфликт муфтията Дагестана с бывшим имамом Ахмедом Батлухским, на которого завели дело о клевете после критики в адрес духовенства, может привести к дестабилизации в республике. Конфликт необходимо уладить, так как Батлухского поддерживают многие жители Дагестана. Они разделяют вопросы, выдвинутые им муфтияту, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Бывший имам села Нечаевка и Дылым в Дагестане Ахмед Магомедов (известен также как Ахмед Батлухский, – прим. "Кавказского узла") сообщил, что правоохранительные органы объявили его в розыск. 24 мая Магомедов опубликовал в своем телеграм-канале "Ахмад Батлухский Правда" ориентировку МВД, в которой размещены его данные.

Ахмед Магомедов уточнил корреспонденту "Кавказского узла", что он объявлен в розыск по части 5 статьи 128.1 УК РФ ("Клевета", предусматривает до пяти лет заключения, – прим. "Кавказского узла"). От дальнейших комментариев он отказался. "Немного терпения и я отвечу на все ваши вопросы", – сказал Магомедов.

В ночь на 8 мая в Батлухе был сожжен дом Ахмеда Магомедова, сообщил в своем телеграм-канале член Общественной наблюдательной комиссии Шамиль Хадулаев.

Сам Магомедов в своем телеграм-канале пояснил, что в момент поджога в доме никого не было. Семья Магомедова ночевала в доме матери, поэтому в результате пожара никто не пострадал. Однако часть дома сгорела. Пожар также охватил дом соседей, которые в это время спали.

Магомедов также написал в своем телеграм-канале, что одного из подозреваемых в поджоге, Ахмеда Омарова, 14 мая привезли в Батлух на следственный эксперимент. Бывший имам также обратился к муфтияту Дагестана. В этом обращении он заявил, что за поджогом его дома стоит республиканский муфтият.

По факту поджога дома Ахмеда Магомедова заведено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, сообщил сотрудник отдела МВД по Шамильскому району. "В рамках дела арестованы трое подозреваемых. В настоящее время ведутся следственные мероприятия", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Дело о клевете заведено на Магомедова после критики им муфтията Дагестана

Магомедов, который уже несколько месяцев выступает с резкой критикой муфтията Дагестана и лично муфтия Ахмеда Абдуллаева, покинул Россию, рассказал на условиях анонимности дагестанский журналист. "В настоящее время, насколько мне известно, он находится в ОАЭ. Он был там еще до пожара дома. И дело, и пожар, скорее всего, связаны с его противостоянием с муфтиятом", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Магомедов пользуется поддержкой среди жителей Дагестана, отметил на условиях анонимности другой местный журналист.

"[Магомедов] – сын одного известного дагестанского ученого, алима, авторитетного религиозного деятеля Мухаммада Абдулгафурова, которого взорвали вместе с охранником в Буйнакске больше десяти лет назад. Он пользуется авторитетом, поскольку является сыном известного шейха, кроме этого сам тоже себя посвятил исламской жизни, был имамом в разных мечетях, показал с положительной стороны. Он является представителем традиционного ислама, к суфийскому направлению. Скандал, связанный с ним, заключается в том, что он выступил против муфтията и лично муфтия. Как говорит Батлухский, он разочарован в нем, поскольку муфтий стал неким таким диктатором, который проводит только выгодную себе политику, не следует принципам ислама", – пояснил журналист корреспонденту "Кавказского узла".

Магомедов ранее делал заявления, что он сомневается, что его отца, как считалось, убили боевики, продолжил он.

"Он намекал, что это сделали некие люди из окружения муфтията. Он открыто это не говорил, но делал намеки. Это вызвал большой скандал, практически в каждом районе стали выступать сторонники муфтията, говорить, что Магомедов неправ. Потом в сети появилось голосовое сообщение, которое своим близким отправил депутат Госдумы Сайгидпаша Умаханов, очень уважаемый человек в Дагестане, где сказал, в чем Магомедов неправ в своих претензиях к муфтияту. И это тоже вызвало большой скандал", – рассказал журналист из Дагестана.

Конфликт после этого утих, но Магомедов продолжал задавать вопросы муфтияту республики.

"Вопросы, связанные с шариатским судопроизводством, политикой среди своей паствы, пытаясь показать, что муфтият стал коррумпированной корпорацией, которая решает все вопросы в пользу окружения муфтия. Потом уже появилась информация об уголовном деле против него за клевету. Резких заявлений, которые при желании могли бы представить как экстремистские, он не делал, кроме этого сам являлся имамом и сыном уважаемого богослова, поэтому таких обвинений против него не выдвинули. В целом мне кажется, что этот конфликт может привести к дестабилизации ситуации особенно в горном Дагестане, поэтому его нужно решить как можно скорее", – подчеркнул журналист.

Поджог дома Магомедова может быть связан с его критикой в адрес муфтията Дагестана, считает член Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев.

"Он стал широко известен буквально месяца два назад. А до этого о его существовании знали в религиозной среде, в узком кругу. Только после того, когда в святой месяц Рамадан у них дом отобрали в Нечаевке, из дома выселили мать и пошла серьезная раскачка. Есть опасения, что его дом сожгли именно из-за критики муфтията. Я уверен, что одно с другим связано. Есть мнение, что дом подожгли, чтобы стравить его с муфтиятом. Но куда еще больше стравливать? Нет, это мнение я отвергаю. Поджог связан с критикой. Кто-то решил угодить недругам Магомедова, но в итоге они оказали "медвежью услугу" тем, кому могло бы это понравиться", – сказал Хадулаев корреспонденту "Кавказского узла".

У Магомедова возникли разногласия с муфтиятом Дагестана из-за религиозных вопросов. Также у Магомедова есть вопросы в связи с деятельностью муфтията, касаемо финансов, земельных вопросов и прочие, добавил он. "Но все разногласия, как мне кажется, надо решать за столом переговоров, путем мирного общения. Это в первую очередь необходимо для религии и общества", – отметил Хадулаев.

Муфтият должен объединять, а не разъединять, уверен руководитель Северо-Кавказского отделения Академии геополитических проблем, зампредседателя общероссийского движения "Российский конгресс народов Кавказа" Деньга Халидов.

"Мне кажется, что среди мусульман не позволена постановка вопроса, кого ты поддерживаешь, а кого нет. Функция муфтията объединять всех мусульман, быть примером для всех. А вопросы, которые поднимает Магомедов, поднимают также многие жители Дагестана, оттуда и поддержка в его сторону. Мне кажется, что муфтияту следует дать ответы на вопросы Магомедова и закрыть все. Очень интересно, что Магомедов, который обвиняет муфтият в том, что там образовалась полукриминальное сообщество, заявляет о готовности на шариатский суд, он готов отвечать за свои слова. В ответ на это муфтият пытается выставлять его психически нездоровым, потом, правда, оказалось, что справка липовая", – рассказал Халидов корреспонденту "Кавказского узла".

Ситуация с Ахмедом Магомедовым и муфтиятом Дагестана негативно отражается на общественно-религиозных настроениях в республике, отметил он.

"Создается нездоровая ситуация в Дагестане. Это противостояние грозит тем, что может испортить общественно-религиозную жизнь в республике. Муфтият не воспринимает критику в свой адрес, слишком резко реагирует и воспринимает это как враждебный акт. Там возобладало такое мнение, что все должны быть согласны с позицией муфтията. Мнения могут быть разные, но из-за этого не должно быть конфронтации", – пояснил Халидов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.