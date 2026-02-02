×

Кавказский узел

Лента новостей
00:56, 2 февраля 2026

Родители учеников махачкалинской гимназии выступили против смены директора

Обращение родителей учеников гимназии. Стоп-кадр видео "Черновик 2.0" от 01.02.25, https://t.me/chernovik_new/7170.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники обращения к главам Дагестана и Махачкалы потребовали не заменять директора махачкалинской гимназии №35 в поселке Ленинкент, пригрозив в случае увольнения действующего директора забрать детей из учебного заведения.

Родители гимназии № 35 Махачкалы выступили с обращением к главе Дагестана Сергею Меликову и мэру Махачкалы Джамбулату Салавову, следует из видео, которое поздно вечером 1 февраля опубликовал Telegram-канал "Черновик 2.0".

Они отметили, что до этого школой руководила заслуженный учитель России и Дагестана Чакар Меджидова, нынешний директор Али Алиев, который руководит учебным заведением два года, продолжает ее дело. Под его руководством ученики гимназии продолжали занимать первые места на конкурсах и олимпиадах, выступали на конференциях. "Человек, который не работал и не знает системы нашей работы, мы считаем, что доведет нашу гимназию до упадка", - заявила одна из участниц обращения.

По ее словам, ученики расстроены сменой директора. "Школа должна делать все, чтобы дети с удовольствием ходили в школу",- отметила она.

"Мы хотим прежнего директора сохранить,чтобы он продолжал свою работу", - заявил мужчина, добавив, что в случае смены директора заберет ребенка из школы. Его слова встретили аплодисментами. "Мы тоже", - хором произнесли стоящие за его спиной родители.

Участники обращения отмечали высокое качество образования.

"Такой школы я еще не встречала. Дисциплина есть, порядок есть. Это все создавалось годами. Я лично не хочу, чтобы это менялось", - заявила на видео одна из женщин.

"Почему вы меняете его, в чем причина?"-- спросила другая участница обращения.

К 00.56 мск 2 февраля видео набрало 522 просмотра и 12 отметок "нравится".

На сайте гимназии указано, что в ней работают девять заслуженных учителей, один кандидат педагогических наук и 40 учителей высшей категории.

В сентябре 2005 года существовавшая в поселке Ленинкент школа была реорганизована в гимназию с этнокультурным профилем. С августа 2006 года гимназия стала республиканским экспериментальным центром краеведения, этнографии и экскурсий Министерства образования и науки Республики Дагестан. В гимназии действует историко-краеведческий музей, который насчитывает более 20 тысяч экспонатов, писала газета "Учитель Дагестана" 7 декабря 2020 года.

"Кавказский узел" писал, что 17 февраля 2025 года учителя школы в селе Хубар объявили бессрочную забастовку с требованием восстановить в должности прежнего директора школы. Жители села также провели сход, на котором потребовали восстановить в должности директора школы Магомедрасула Исакова, а действующего директора, Зулумхана Гаджимагомаева, уволить. Большинство учеников не ходит на занятия, их родители поддерживают требование вернуть прежнего директора школы. Активисты заявили, что если их требования не будут выполнены, то они проведут акцию протеста в Москве у здания администрации президента. На встрече с жителями села Хубар премьер-министр Дагестана Адбулмуслим Абдулмуслимов пообещал, что требование бастующих учителей восстановить на работе директора школы будет удовлетворено.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что конфликт в селе Хубар, где учителя школы объявили забастовку, "выглядит искусственным", и пригрозил педагогам ответственностью за нарушение права школьников на образование. Забастовка педагогов из-за увольнения директора связана с земельным конфликтом, а не с политикой, а Меликова ввели в заблуждение, указал депутат Госдумы Сайгидпаша Умаханов в обращении к премьер-министру Дагестана.

24 февраля 2025 года стало известно, что директор школы села Хубар восстановлен в должности после визита в село премьер-министра Дагестана, учителя прекратили забастовку. 

Автор: "Кавказский узел"

