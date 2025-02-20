Депутат Госдумы объяснил подоплеку конфликта в селе Хубар

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Забастовка педагогов в селе Хубар из-за увольнения директора связана с земельным конфликтом, а не с политикой, указал депутат Госдумы Сайгидпаша Умаханов в обращении к главе правительства Дагестана. Депутат призвал чиновников говорить главе республики правду.

Как писал "Кавказский узел", забастовка педагогов в селе Хубар направлена против местной власти, предположил глава Дагестана Сергей Меликов и пригрозил педагогам дагестанских школ, в которых произошли конфликтные ситуации, ответственностью за нарушение права школьников на образование. По его словам, конфликт в селе Хубар "выглядит искусственным", а "речь может идти о высшей степени циничной попытке дискредитировать местную власть, чтобы впоследствии её сменить".

Учителя школы в селе Хубар Казбековского района объявили о проведении бессрочной забастовки с требованием восстановить в должности прежнего директора школы, а жители села – требуют вернуть сельские земли. Жители села провели в минувшую пятницу сход, на котором потребовали восстановить в должности прежнего директора школы Магомедрасула Исакова, а действующего директора, Зулумхана Гаджимагомаева, уволить. Активисты заявили, что если их требования не будут выполнены, то они проведут акцию протеста в Москве у здания администрации президента. На время забастовки педагогов школы села Хубар власти привозят педагогов из других школ. Большинство учеников не ходят на занятия, их родители поддерживают требование вернуть прежнего директора школы.

Депутат Госдумы Сайгидпаша Умаханов обратился сегодня к председателю правительства Дагестана Абдулмуслиму Абдулмуслимову, сообщило сегодня издание "Новое дело", опубликовав в своем Telegram-канале аудиозапись.

Умаханов обратился к Абдулмуслимову после заявления Сергея Меликова о конфликтной ситуации в селе Хубар Казбековского района.

По мнению депутата, главу республики дезинформируют о том, что конфликт в Хубаре имеет политический подтекст. "Нужно поехать на место, там же сходы идут, там преподаватели собираются. Неужели тяжело пойти в это село в родном районе, собрать всех людей, выслушать все мнения. Причем тут выборы какие-то, глава района?" - заявил Умаханов в аудиозаписи.

Он указал, что конфликт связан в первую очередь с земельным вопросом. "Выходит, если директор школы заставил бы своих племянников, родственников-депутатов проголосовать и отдать землю, продать, значит директор школы сохранил бы свою должность на месте? Ну там же видно, в чем дело. Люди мучаются. Там земельные вопросы. Там вопросы внутри села", - подчеркнул Умаханов.

Он призвал Абдулмуслимова, как выходца из Казбековского района, включиться в решение конфликта. "Выедь на место, реши вопрос поставь кого-нибудь исполняющим. Дай возможность учителям, чтобы они могли работать. Ну нельзя же так относиться к своему родному народу! Правильно Меликов гороворит, я поддерживаю его мнение. Но он не знает ситуацию внутри. Вы же должны правду ему говорить", - заявил он.

По его словам, конфликтная ситуация связана с тем, что "их земли отдали непонятно кому в аренду, и хотят продать". "На своей земле, со своей земли сено, которое скосили, они сами покупают, чтобы содержать свой скот", - подчеркнул Умаханов

В Telegram-канале Умаханова по данным на 17.15 мск обращение к главе правительства Дагестана не опубликовано.

"Кавказский узел" также писал, что 18 октября 2024 года учителя школы в селе Хубар объявляли забастовку в знак солидарности с директором Магомедрасулом Исаковым, который был вынужден уволиться на фоне земельного конфликта сельчан с властями Казбековского района. Родители школьников заявили, что поддерживают педагогов.

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