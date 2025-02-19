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20:35, 19 февраля 2025

Меликов отреагировал на протесты в школах Дагестана

Пустые парты в школе села Хубар. Скриншот фото "Молодежка" от 14.10.24, https://t.me/molodejka05/32488.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Забастовка педагогов в селе Хубар направлена против местной власти, предположил Меликов и пригрозил педагогам дагестанских школ, в которых произошли конфликтные ситуации, ответственностью за нарушение права школьников на образование.

Как писал "Кавказский узел", учителя школы в селе Хубар Казбековского района объявили о проведении бессрочной забастовки с требованием восстановить в должности прежнего директора школы, а жители села – требуют вернуть сельские земли. Жители села провели в минувшую пятницу сход, на котором потребовали восстановить в должности прежнего директора школы Магомедрасула Исакова, а действующего директора, Зулумхана Гаджимагомаева, уволить.  Активисты заявили, что если их требования не будут выполнены, то они проведут акцию протеста в Москве у здания администрации президента. На время забастовки педагогов школы села Хубар власти привозят педагогов из других школ. Большинство учеников не ходят на занятия, их родители поддерживают требование вернуть прежнего директора школы.

 18 октября 2024 года учителя школы в селе Хубар объявляли забастовку в знак солидарности с директором Магомедрасулом Исаковым, который был вынужден уволиться на фоне земельного конфликта сельчан с властями Казбековского района. Родители школьников заявили, что поддерживают педагогов.

Глава Дагестана Сергей Меликов высказал свою позицию по поводу конфликтных ситуаций в дагестанских школах, назвав их "позорными акциями".

В частности, комментируя ситуацию в школе села Хубар, он заявил, что директор школы дважды писал заявление на увольнение по собственному желанию, которое во второй раз было подписано. "Чтобы все процессы в школе не были заморожены (в том числе выплата зарплат учителям), на должность директора временно назначен другой человек. Уже объявлен конкурс, в котором любой желающий (в том числе и бывший директор) может принять участие. Так в чём причина истерик и угроз?",- написал Меликов в  своем Telegram-канале.

По его словам, конфликт в селе Хубар "выглядит искусственным, что наталкивает на серьёзные подозрения". "Вполне может оказаться, что проблема в казбековской школе совсем не «детская». Речь может идти о высшей степени циничной попытке дискредитировать местную власть, чтобы впоследствии её сменить", - отметил глава республики.

Он указал еще на два случая, когда "администрации школ делают учебный процесс предметом спекуляции".

В частности, ситуацию в школе Буйнакска он назвал "вопиющей".  "Директора одной из школ отстранили от работы после попытки суицида школьника. Однако некоторые учителя и родители (уверен, не без чужих наущений) с этой, в данном случае единственно верной, позицией не согласились и пытались сорвать учебный процесс", - написал Меликов, указав, что "уважающий себя директор сам должен был написать заявление об уходе". "Если директор не несёт ответственность за жизнь, здоровье и морально-психологическое состояние детей, то зачем он вообще занимает это кресло?" - отметил Меликов, указав, что  у проверяющих "было немало других вопросов: по организации и сдаче ЕГЭ, другим направлениям деятельности, в том числе хозяйственной". 

9 декабря 2024 года мэр Буйнакска заявил, что отстранил от работы директора лицея, из окна которого выпал подросток. В тот же день родители школьников и учителя призвали не увольнять руководителя учреждения Патимат Атаеву. Они потребовали, чтобы мэр и руководство городского управления образования пришли и объяснили свои претензии к Атаевой. Учителя и другие сотрудники лицея в Буйнакске написали заявления об увольнении в знак солидарности с директором, отстраненной от работы после попытки суицида ученика. Атаева призвала коллектив остаться на своих местах, вслед за ней ушли три педагога и завхоз. В лицее обстановка нормализовалась, но коллектив и родители школьников надеются на возвращение Атаевой на должность.

Упомянул глава республики и драку в школе села Хлют Рутульского района. "Конфликт между педагогами и директором дошёл до драки! А позорящее всех нас видео разошлось по соцсетям. Это такой пример мы подаём нашим детям? Это так мы им показываем, как решать возникающие разногласия?", - возмутился он.

"Во всех этих случаях позиция местных администраций объективная, по каждому факту ответственные органы разбираются. Я же выражу свою позицию предельно чётко и попрошу Министерство образования и муниципалитеты довести её до каждой школы республики!  Образование дагестанских детей неприкосновенно! Любая попытка спекулировать на этой теме будет рассматриваться как посягательство на конституционное право школьников на образование и иметь соответствующие последствия для всех участников, в том числе «незримых»!" - говорится в сообщении.

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Автор: "Кавказский узел"

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