Учителя сельской школы в Дагестане объявили забастовку

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Акцию протеста учителя средней школы села Хубар Казбековского района проводят с требованием восстановить в должности прежнего директора.

Как информировал "Кавказский узел", 18 октября 2024 года учителя школы в селе Хубар объявили забастовку в знак солидарности с директором Магомедрасулом Исаковым, который был вынужден уволиться на фоне земельного конфликта сельчан с властями Казбековского района. Родители школьников заявили, что поддерживают педагогов.

Учителя школы в селе Хубар объявили о проведении бессрочной забастовки с требованием восстановить в должности прежнего директора школы, а жители села – требуют вернуть сельские земли, сообщила 17 февраля в своем телеграм-канале газета "Черновик".

Жители села провели в минувшую пятницу сход, на котором потребовали восстановить в должности прежнего директора школы Магомедрасула Исакова, а действующего директора, Зулумхана Гаджимагомаева, уволить. Сельчане считают, что он был назначен незаконно. Также на сходе жители села потребовали, чтобы было изменено подчинение школы – сейчас она подчиняется районной администрации. Сельчане требуют, чтобы учредителем школы являлась сельская администрация.

Активисты заявили, что если их требования не будут выполнены, то они проведут акцию протеста в Москве у здания администрации президента России, сказано в публикации.

На требование сельчан отреагировала администрация Казбековского района. Она пояснила, что с января исполняющим обязанности директора школы назначен заместитель начальника управления образования Казбековского района Зулумхан Гаджимагомаев, он работает безвозмездно и занимает эту должность, чтобы избежать задержек с выплатой зарплат учителям.

Районные власти также заявили, что Магомедрасул Исаков в октябре прошлого года сам написал заявление об увольнении, за нарушением своих трудовых прав никуда не обращался, необходимости в этом не видел. "Свои доводы о том, что его вынудили написать заявление об увольнении, ничем не мотивировал и не подтвердил", – сказано в публикации, размещенной в телеграм-канале администрации района.

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