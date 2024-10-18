Увольнение директора школы в Дагестане возмутило односельчан

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Учителя школы в селе Хубар объявили забастовку в знак солидарности с директором Магомедрасулом Исаковым, который был вынужден уволиться на фоне земельного конфликта сельчан с властями Казбековского района. Родители школьников заявили, что поддерживают педагогов.

Большинство учителей школы в селе Хубар Казбековского района несколько дней не выходят на работу в знак протеста против увольнения директора школы Магомедрасула Исакова, сообщило 14 октября издание «Молодежь Дагестана». Исаков написал заявление об увольнении по собственному желанию, но педагоги считают, что он сделал это под давлением и настаивают, чтобы он продолжал возглавлять школу.

По мнению преподавателя русского языка и литературы Шуайнат Алисултановой, поводом для конфликта стала ситуация вокруг сельских земель, переданных в аренду МУП «Хубар». Директор школы, как и большинство учителей, выступают за то, чтобы земли, переданные в аренду, были возвращены в собственность жителей села, говорится в публикации.

Депутат собрания села Хубар Рашид Исаков рассказал корреспонденту «Кавказского узла» предысторию конфликта. Он отметил, что приходится племянником директору школы. Вместе с сыном руководителя школы Магомедрасула Исакова, также депутатом сельского собрания, они старались отстаивать интересы жителей села. В частности, речь шла о землях, переданных в аренду МУП «Хубар».

"Вопросы генплана земли, установление пределов границ села, нехватки земель для жителей села мы поднимали на районном уровне. Людям не хватает земельных участков для того, чтобы косить сено, пасти скот, сажать сельхозкультуры. Это не понравилось районным властям. И так как мы являемся племянником и сыном директора школы, он [представитель властей] периодически вызывал директора и оказывал давление: скажи своему сыну и племяннику, чтобы этот вопрос они не поднимали, это их не касается", - рассказал Рашид Исаков.

По его данным, в одну из таких встреч чиновник сообщил Магомедрасулу Исакову: "У меня установка вас уволить". "Тогда директор принял решение написать заявление об уходе по собственному желанию", - сказал Рашид Исаков.

Он рассказал, что в селе Хубар проживают около 1200 человек, и практически все хотят, чтобы земли были в распоряжении администрации села. К нему, как к депутату, "постоянно обращаются" с такими просьбами. Что касается МУП «Хубар», то находящиеся в его ведении земли площадью более 2 тысяч гектаров сдаются в аренду, отметил депутат.

«Там есть пахотные земли, также сажают рис. Сейчас на данный момент они собирают рис примерно на 10 миллионов рублей, половина выручки идёт в райадминистрацию, половина арендатору. В Хубаре дефицит земли, люди хотят какие-то участки, но такой возможности нет», - сказал Исаков.

Он добавил, что 20 августа депутаты сельского собрания на основании устава села приняли решение разорвать отношения с МУП «Хубар» и взять земли на баланс села. Но 27 августа решением районных властей МУП был расформирован, создано ООО «Хубар», в котором один из учредителей - администрация Казбековского района, и новой организации переданы те же земли.

По словам депутата, жители неоднократно писали обращения и жалобы на несправедливое, по их мнению, распределение земель, но они оставались без ответа или "приходили отписки".

Директор школы, по словам Рашида Исакова, сейчас находится на больничном, так как после конфликта ему стало плохо, и его госпитализировали.

Коллектив школы практически единогласно выступил против увольнения директора, так как он пользуется большим авторитетом, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» учитель школы села Хубар Али Гусейнов.

По его словам, в школе учатся около 230 детей, и почти на неделю учебный процесс был сорван из-за забастовки учителей – 27 педагогов отказались выйти на работу. «Отправляли к нам в школу учителей из других сел, чтобы учебный процесс продолжался, но занятий как таковых не было. Сейчас школа не работает, с 18 по 28 октября установили неплановые каникулы. Пока исполняет обязанности директора школы завуч», - рассказал учитель.

Родители школьников села Хубар сообщили корреспонденту «Кавказского узла», что поддерживают директора и учителей. «Мы полностью на их стороне. Пусть вернут наши земли, в селе нечем заниматься, кроме как подсобным хозяйством, чтобы как-то обеспечить пропитание семьи», - сказала жительница села Патимат.

Жительница Хубара Саида сообщила, что из общего количества учащихся во время забастовки школу посещали около 30 детей. «Из администрации района оказывали давление, требовали, чтобы отправили детей в школу. Угрожали, что на родителей напишут акты и лишат родительских прав. Но многие не испугались и в знак поддержки оставляли детей дома», - рассказала женщина корреспонденту «Кавказского узла».

«Все знают, что увольнение директора связано с тем, что глава района не хочет решать проблемы с землями села Хубар. После того, как некоторые подняли вопрос, решили оказать давление на директора школы Магомедрасула Исакова. Но мы его полностью поддерживаем», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Аминат.

Администрация Казбековского района 10 октября сообщила в своем телеграм-канале, что "споры в отношении этих земель уже рассматривались в суде". "Однако суд отклонил иск о признании МУП незаконным. Стоит отметить, что поведение учителей было рассмотрено в ходе оперативного совещания у главы района с участием руководства управления образования, надзорных и правоохранительных органов. Их действиям будет дана оценка в соответствии с трудовым законодательством", - говорится в публикации.

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