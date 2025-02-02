Директор школы в Дагестане отстранен после потасовки учителей

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Потасовка между учителями произошла в школе села Хлют, директор учреждения отстранен от работы на время расследования.

Министр образования Дагестана Яхья Бучаев 1 февраля посетил школу в селе Хлют Рутульского района, где произошла потасовка между учителями, чтобы на месте изучить все обстоятельства произошедшего, сообщает издание "Махачкалинские известия".

Чиновник также встретился с педагогическим коллективом. "По итогам рассмотрения ситуации принято решение временно отстранить директора школы на период проведения расследования", - пишет издание.

Минобразования изучит материалы и примет окончательное решение "в соответствии с установленными регламентами и требованиями", отмечается в публикации.

Видеозапись инцидента опубликовал 1 февраля в своем телеграм-канале дагестанский телеканал «Наше национальное телевидение». "Два педагога в Рутульском районе избили свою коллегу. Отметим, что инцидент произошёл в школе села Хлют", - говорится в аннотации к ролику.

Видеоролик продолжительностью 19 секунд снят в помещении школы. Человек, снимающий видео, заходит из коридора в кабинет, где уже идет потасовка, в которой участвуют несколько женщин. После этого в кадре слышен громкий женский крик: "Что вам надо от нее? Что вам надо, отстаньте! Отстаньте, я вас очень прошу!".

На сайте Хлютской СОШ, а также в телеграм-канале и на странице школы во "Вконтакте", по состоянию на 14.55 мск 2 февраля, нет информации об инциденте.

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