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18:20, 18 декабря 2024

Четыре сотрудника лицея в Буйнакске уволились после отстранения от работы директора лицея

Родители учеников в школе Буйнакска. 9 декабря 2024 гожа. Скриншот видео Телеграм-канала "Черновик" https://t.me/chernovik

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отстраненная от работы после попытки суицида ученика директор лицея в Буйнакске Патимат Атаева призвала коллектив остаться на своих местах, вслед за ней ушли три педагога и завхоз. В лицее обстановка нормализовалась, но коллектив и родители школьников надеются на возвращение Атаевой на должность.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря мэр Буйнакска заявил, что отстранил от работы директора лицея, из окна которого выпал подросток. В тот же день родители школьников и учителя призвали не увольнять руководителя учреждения Патимат Атаеву. Они потребовали, чтобы мэр и руководство городского управления образования пришли и объяснили свои претензии к Атаевой. Учителя и другие сотрудники лицея в Буйнакске написали заявления об увольнении в знак солидарности с директором, отстраненной от работы после попытки суицида ученика.

В начале декабря восьмиклассник получил травмы при падении из окна в Буйнакске. Источники назвали инцидент результатом травли по национальному признаку со стороны одноклассников. Власти города отказались комментировать эту версию, сославшись на следствие.

Учитель школы на правах анонимности рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что сейчас школа работает в штатном режиме, на данный момент срывов занятий нет.

"Уволились завуч по воспитательной работе, социолог, один учитель начальных классов и завхоз. Я нового директора даже не знаю, веду свои уроки и ухожу. Насчет прежнего директора Патимат Атаевой скажу, что этот человек сделал всё, чтобы учителя и дети комфортно работали и учились. Она очень многое делала для детей, для этой школы. И очень обидно, когда, зацепившись за один случай, просто это все перевернули в буллинг", - сказала она.

Педагог добавила, что старшая сестра пострадавшего школьника учится в 10-м классе, в школе вполне комфортно себя чувствовал и ее брат. Ему сделали операцию, сейчас состояние его стабильное, уточнила она.

"Он общается по телефону со своими одноклассниками, с классной руководительницей. Если бы его травили в школе, не думаю, чтобы он общался с теми, кто его буллит. Проблемы были в семье у ребёнка, но с этим никто не стал разбираться, кому-то было нужно и удобно этот случай связать с буллингом", - рассказала учитель. 

Касаясь отказа родителей отпускать детей в школу в знак протеста против увольнения директора, педагог сказала, люди хотели услышать объяснения от властей.

"Когда родительский комитет пришёл к нам на собрание, где зачитали увольнение директора по статье, это возмутило не только учителей, но и родителей. Они собрались, и хотели услышать ответы от мэра города, за что по статье увольняют человека, который столько сделал для школы. Родителей было очень много, приехала полиция, и пытались их разогнать. Но люди просто требовали объяснений, но мэр так и не пришёл. Потом на второй день выходит конференция с Меликовым, где он некрасиво отозвался о нашем директоре", - рассказывает учитель.

Глава Дагестана Сергей Меликов на совещании Совета муниципальных образований поддержал решение главы Буйнакска Махача Абдулмулимова об отстранении от должности директора школы Патимат Атаевой".

"Эмоциональное состояние коллектива было очень тяжелое, дети тоже ходили расстроенные. В тот день, когда мы узнали об увольнении директора, учителя написали 60 заявлений об увольнении. Многие хотели уйти, но родители просто умоляли не делать этого. Прежний директор сказала нам: всем надо кормить семью, у многих какие-то проблемы, не надо из-за этого уходить. Только по её просьбе многие остались", - говорит учитель.

Родитель ученика школы Саида рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что дети отказывались учиться, в первую очередь от того, что видели сложившуюся ситуацию, и стресс, которые переживают учителя и родители. "Тех учителей, которые не уволились, можно понять, им надо на что-то жить, кормить семьи. Но мы верим, что справедливость восторжествует, и прежний директор вернется», - рассказала она.

Автор: Олег Ионов

Источник: собкор

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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