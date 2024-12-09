Родители учеников выступили против увольнения директора школы в Буйнакске

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Мэр Буйнакска отстранил от работы директора школы, из окна которой выпал подросток. Родители школьников и учителя призвали не увольнять руководителя учреждения.

Как писал "Кавказский узел", в начале декабря восьмиклассник получил травмы при падении из окна в Буйнакске. Источники назвали инцидент результатом травли по национальному признаку со стороны одноклассников. Власти города отказались комментировать эту версию, сославшись на следствие.

Родители учеников и учителя собрались в школе Буйнакска, из окна которой выпал ученик, и потребовали от руководства города не увольнять директора образовательного учреждения Патимат Атаеву, сообщает сегодня в своем телеграм-канале "Черновик".

"Также требуют, чтобы мэр города и руководство управления городского образования пришло в школу и объяснило суть своих претензий к Атаевой. По некоторым данным, учителя школы написали заявления об увольнении (в знак протеста)", - пишет издание.

Публикация проиллюстрирована девятисекундным видеороликом, на кадрах которого видны несколько десятков женщин, собравшихся в помещении. Некоторые из них стоят группами по несколько человек и разговаривают, некоторые пользуются телефонами.

Считаю, что директор несет прямую ответственность за психологическую и физическую безопасность детей

Об отстранении директора школы от работы сегодня сообщил мэр Буйнакска Махач Абдулмуслимов. "В связи с трагическим инцидентом, произошедшим в лицее №6 нашего города, мною было принято решение отстранить от должности директора лицея. Эта мера была предпринята после тщательного рассмотрения всех обстоятельств произошедшего. Я считаю, что директор несет прямую ответственность за психологическую и физическую безопасность детей, находящихся в образовательном учреждении", - написал он в своем телеграм-канале.

Глава городского округа признал, что "в лицее сложилась неблагоприятная обстановка, которая привела к тому, что один из учеников совершил попытку суицида". "Проводится тщательное расследование причин и обстоятельств произошедшего. Мы окажем всю необходимую помощь правоохранительным органам в установлении истины. Мы также будем работать над улучшением психологической службы в школах нашего города", - заявил чиновник.

По словам Абдулмуслимова, он понимает, что отстранение директора от должности "вызвало неоднозначную реакцию у некоторых жителей города". "Однако я уверен, что это необходимое и справедливое решение", - написал он.

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