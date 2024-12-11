Коллектив лицея в Буйнакске заступился за директора

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Учителя и другие сотрудники лицея в Буйнакске написали заявления об увольнении в знак солидарности с директором, отстраненной от работы после попытки суицида ученика.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря мэр Буйнакска заявил, что отстранил от работы директора лицея, из окна которого выпал подросток. В тот же день родители школьников и учителя призвали не увольнять руководителя учреждения Патимат Атаеву. Они потребовали, чтобы мэр и руководство городского управления образования пришли и объяснили свои претензи к Атаевой. По данным источников, учителя школы написали заявления об увольнении в знак протеста, сообщил "Черновик".

В начале декабря восьмиклассник получил травмы при падении из окна в Буйнакске. Источники назвали инцидент результатом травли по национальному признаку со стороны одноклассников. Власти города отказались комментировать эту версию, сославшись на следствие.

Большинство учителей, а также технички и охранники в знак протеста против увольнения директора написали заявления об уходе, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» учитель школы Патима. «Директор не согласилась с увольнением, она будет его оспаривать, потому что в этой ситуации не виновата. Коллектив считает, что произошедшее ЧП стало поводом для назначения на должность другого человека. Сейчас поставили временно исполняющим [обязанности] нового директора», - рассказала педагог.

На акции в школе, кроме учителей, присутствовали и родители, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» мать одного из учеников Зарема. "Мы видели, в каком состоянии была школа до директора [Атаевой], и какая она сейчас. Большинство из родительского коллектива поддерживают прежнего директора, потому что она подняла школу, сделала из нее академический лицей. И её вины в [поступке подростка] нет", - сказала женщина

По ее словам, этот подросток был новеньким, он пришёл учиться в школу полтора месяца назад, и с ним никто не успел близко подружиться. «Состояние здоровья его сейчас нормальное, есть голосовые сообщения, которые он отправлял одноклассникам, уже лёжа в больнице. Всё, что говорят насчет его травли, неправда», - сказала Зарема.

Ответственные чиновники - мэр города и глава гороно - так и не вышли с нами на связь

Она добавила, что родители и учителя просили мэра Махача Абдулмуслимова, чтобы он пришёл к ним на встречу и разъяснил увольнение директора. «Он не пришёл, отправлял своего заместителя, сотрудников полиции, но ответственные чиновники - мэр города и глава гороно - так и не вышли с нами на связь», - рассказала жительница Буйнакска.

Мать другого ученика Марьям считает, что вина за случившееся с подростком "в определенной степени лежит на учителях, психологе и директоре школы". «Они должны были заметить отклонения в поведении ребенка. При их наличии сообщить об этом родителям, выяснить, чем можно помочь ученику для его адаптации в школе», - поделилась Марьям своим мнением с корреспондентом «Кавказского узла».

Острых конфликтов ни с кем из одноклассников ни в старой школе, ни в новой не было

Острых конфликтов у пострадавшего подростка не было ни с кем из одноклассников, заявила уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова. «Мы сразу выехали в Буйнакск, все знакомые с мальчиком характеризуют его положительно. Острых конфликтов ни с кем из одноклассников ни в старой школе, ни в новой не было. Перевод также не был связан с буллингом - просто смена места жительства семьи. По одной из версий, мальчик по ошибке взял похожую куртку, а когда обнаружил чужие вещи, испугался, что его обвинят и отец накажет. Подчеркну, это одна из версий. Однако сам факт, что ребенок в сложной ситуации не знает, к кому можно обратиться за помощью, и не ждет от окружающих ничего хорошего, говорит сам за себя. [...] По факту страх перед взрослыми сильнее страха смерти. Это ужасно!" - привело 9 декабря ее слова издание "Молодежь Дагестана".

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