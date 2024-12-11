RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:17, 11 декабря 2024

Коллектив лицея в Буйнакске заступился за директора

Родители учеников в школе Буйнакска. 9 декабря 2024 г. Скриншот видео Телеграм канал "Черновик" https://t.me/chernovik

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Учителя и другие сотрудники лицея в Буйнакске написали заявления об увольнении в знак солидарности с директором, отстраненной от работы после попытки суицида ученика.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря мэр Буйнакска заявил, что отстранил от работы директора лицея, из окна которого выпал подросток. В тот же день родители школьников и учителя призвали не увольнять руководителя учреждения Патимат Атаеву. Они потребовали, чтобы мэр и руководство городского управления образования пришли и объяснили свои претензи к Атаевой. По данным источников, учителя школы написали заявления об увольнении в знак протеста, сообщил "Черновик".

В начале декабря восьмиклассник получил травмы при падении из окна в Буйнакске. Источники назвали инцидент результатом травли по национальному признаку со стороны одноклассников. Власти города отказались комментировать эту версию, сославшись на следствие.

Большинство учителей, а также технички и охранники в знак протеста против увольнения директора написали заявления об уходе, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» учитель школы Патима. «Директор не согласилась с увольнением, она будет его оспаривать, потому что в этой ситуации не виновата. Коллектив считает, что произошедшее ЧП стало поводом для назначения на должность другого человека. Сейчас поставили временно исполняющим [обязанности] нового директора», - рассказала педагог.

На акции в школе, кроме учителей, присутствовали и родители, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» мать одного из учеников Зарема. "Мы видели, в каком состоянии была школа до директора [Атаевой], и какая она сейчас. Большинство из родительского коллектива поддерживают прежнего директора, потому что она подняла школу, сделала из нее академический лицей. И её вины в [поступке подростка] нет", - сказала женщина

По ее словам, этот подросток был новеньким, он пришёл учиться в школу полтора месяца назад, и с ним никто не успел близко подружиться. «Состояние здоровья его сейчас нормальное, есть голосовые сообщения, которые он отправлял одноклассникам, уже лёжа в больнице. Всё, что говорят насчет его травли, неправда», - сказала Зарема.

Ответственные чиновники - мэр города и глава гороно - так и не вышли с нами на связь

Она добавила, что родители и учителя просили мэра Махача Абдулмуслимова, чтобы он пришёл к ним на встречу и разъяснил увольнение директора. «Он не пришёл, отправлял своего заместителя, сотрудников полиции, но ответственные чиновники - мэр города и глава гороно - так и не вышли с нами на связь», - рассказала жительница Буйнакска.

Мать другого ученика Марьям считает, что вина за случившееся с подростком "в определенной степени лежит на учителях, психологе и директоре школы".  «Они должны были заметить отклонения в поведении ребенка. При их наличии сообщить об этом родителям, выяснить, чем можно помочь ученику для его адаптации в школе», - поделилась Марьям своим мнением с корреспондентом «Кавказского узла».

Острых конфликтов ни с кем из одноклассников ни в старой школе, ни в новой не было

Острых конфликтов у пострадавшего подростка не было ни с кем из одноклассников, заявила уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова. «Мы сразу выехали в Буйнакск, все знакомые с мальчиком характеризуют его положительно. Острых конфликтов ни с кем из одноклассников ни в старой школе, ни в новой не было. Перевод также не был связан с буллингом - просто смена места жительства семьи. По одной из версий, мальчик по ошибке взял похожую куртку, а когда обнаружил чужие вещи, испугался, что его обвинят и отец накажет. Подчеркну, это одна из версий. Однако сам факт, что ребенок в сложной ситуации не знает, к кому можно обратиться за помощью, и не ждет от окружающих ничего хорошего, говорит сам за себя. [...] По факту страх перед взрослыми сильнее страха смерти. Это ужасно!" - привело 9 декабря ее слова издание "Молодежь Дагестана".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Подсудимые по делу о беспорядках в Махачкале в зале суда. Фото: https://mo-kizilurt.ru/
11 декабря 2024, 11:50
Семеро участников погрома в аэропорту Махачкалы приговорены к длительным срокам в колонии
Беспорядки в Махачкале. Октябрь 2023 г. Фото: https://twitter.com/Republic_Mag/status/1718701258935038204/video/2
10 декабря 2024, 20:22
Два новых дела о беспорядках в Махачкале начали рассматривать суды на Ставрополье
Комментатор и молоток судьи. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
10 декабря 2024, 13:15
Автор комментария о теракте в Дагестане получил шесть лет колонии
10 декабря 2024, 10:36
Трое бойцов из Дагестана убиты в военной операции
В СИЗО. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
10 декабря 2024, 08:46
Арестованы подозреваемые в подготовке терактов в Дагестане
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
10 декабря 2024, 11:17
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:24, 9 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
учителя отвергают версию буллинга в буйнакской школе
Фото
09:15, 8 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
В Дагестане вновь готовился теракт? Кризисный менеджер (Хинтштейн) нужен лишь Курской области?
Фото
17:48, 6 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
Анохина в списке самых влиятельных и вдохновляющих женщин года
Все блоги
Справочник
Черкесы. Фото https://commons.m.wikimedia.org/wiki/User:Andynapso Кавказские диаспоры Сирии

Армяне собрались в Маргаде недалеко от Дер-эз-Зора. Фото https://www.flickr.com/photos/studioashnag/3473329941/in/photostream/ Армяне Сирии: неопределённое будущее

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Блогеры
Фото
16:24, 9 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
учителя отвергают версию буллинга в буйнакской школе
Фото
09:15, 8 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
В Дагестане вновь готовился теракт? Кризисный менеджер (Хинтштейн) нужен лишь Курской области?
Фото
17:48, 6 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
Анохина в списке самых влиятельных и вдохновляющих женщин года
Фото
12:21, 14 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Затянувшиеся выборы. Как в Дагестане не пустили самовыдвиженцев в сельсовет
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Георгий Ахобадзе. Фото: TV Pirveli https://www.facebook.com/groups/751257558957015/posts/1766974494051978/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
11 декабря 2024, 11:08
Врач в Грузии заявил о подбросе силовиками наркотиков после акции протеста

Ракета в небе. Фото: Сергей Плишенко https://taganrogprav.ru
11 декабря 2024, 08:32
Жильцы 27 домов в Таганроге остались без тепла после ракетной атаки

Центризбирком Армении. Фото: Report.az https://report.az/ru/v-regione/cik-armenii-priznal-dejstvitelnymi-sobrannye-v-svyazi-s-evrointegraciej-podpisi/
10 декабря 2024, 18:34
ЦИК Армении утвердил подписи за референдум о евроинтеграции

Флаг Абхазии. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
10 декабря 2024, 12:22
Госдума отложила ратификацию протокола о беспошлинном вывозе товаров в Абхазию

Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Показать больше