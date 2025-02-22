Жители Хубара добились встречи с премьером Дагестана

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На встрече с жителями села Хубар премьер-министр Дагестана пообещал, что требование бастующих учителей восстановить на работе директора школы будет удовлетворено.

Как писал "Кавказский узел", 21 февраля глава Дагестана Сергей Меликов объявил, что Казбековский район посетит председатель правительства Дагестана и "изучит на месте ситуацию в селе Хубар".

Ранее Меликов заявил, что конфликт в селе Хубар, где учителя школы объявили забастовку, "выглядит искусственным", и пригрозил педагогам ответственностью за нарушение права школьников на образование. Забастовка педагогов из-за увольнения директора связана с земельным конфликтом, а не с политикой, а Меликова ввели в заблуждение, указал депутат Госдумы Сайгидпаша Умаханов в обращении к премьер-министру Дагестана.

Председатель правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов сегодня находится с рабочим визитом в Казбековском районе, сообщило в своем телеграм-канале правительство Дагестана.

"Абдулмуслим Абдулмуслимов также проведет встречу с активом села Хубар по актуальным вопросам, волнующим жителей населенного пункта", - говорится в публикации.

17 февраля учителя школы в селе Хубар объявили бессрочную забастовку с требованием восстановить в должности прежнего директора школы. Жители села также сход, на котором потребовали восстановить в должности директора школы Магомедрасула Исакова, а действующего директора, Зулумхана Гаджимагомаева, уволить. Большинство учеников не ходит на занятия, их родители поддерживают требование вернуть прежнего директора школы. Активисты заявили, что если их требования не будут выполнены, то они проведут акцию протеста в Москве у здания администрации президента.

Депутат собрания села Хубар Рашид Исаков сегодня подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» сведения о визите Абдулмуслимова в село. Он назвал встречу чиновника с жителями продуктивной.

Абдулмуслимов озвучил, что директор школы Магомедрасул Исаков будет восстановлен в должности

"Абдулмуслимов озвучил, что директор школы Магомедрасул Исаков будет восстановлен в должности, соответствующее указание дано. Касаясь сельских земель, премьер дал поручение министру земельных и имущественных отношений республики создать комиссию и представить материал по их правовому статусу", - рассказал депутат.

Он отметил, что после обещания восстановить в должности уволенного директора забастовка в школе прекратится. При этом, по его словам, жители села не намерены отменять намеченные на начало марта пикеты у зданий администрации президента и генпрокуратуры с требованием решения земельного вопроса.

По словам депутата, глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев не приехал на встречу жителей с премьер-министром Дагестана. "Люди были в отношении него настроены агрессивно", - добавил Исаков.

Напомним, группа жителей села 21 февраля записала видеообращение по поводу генплана, который, по их словам, был составлен администрацией района в ущерб интересам сельчан. В этом генплане 236 гектаров "исторических земель села Хубар" передаются в состав вновь создаваемого села в Сулакском каньоне, заявили они.

Гаджимурад Мусаев в частном телефонном разговоре с муниципальным депутатом допустил нецензурные высказывания, обсуждая протест сельчан против нового генплана. Жители Хубара в видеообращении попросили генпрокурора проверить высказывания Мусаева.

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