Жители села Хубар призвали власти отреагировать на нецензурную ругань главы района

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Глава Казбековского района Дагестана Гаджимурад Мусаев в частном телефонном разговоре с муниципальным депутатом нецензурно обругал жителей села Хубар, которые протестуют против нового генплана. Сельчане в видеообращении попросили генпрокурора России проверить нецензурные высказывания Мусаева.

Как писал "Кавказский узел", глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что конфликт в селе Хубар, где учителя школы объявили забастовку, "выглядит искусственным", а "речь может идти о высшей степени циничной попытке дискредитировать местную власть, чтобы впоследствии ее сменить". Он пригрозил педагогам дагестанских школ, где произошли конфликтные ситуации, ответственностью за нарушение права школьников на образование. Забастовка педагогов в селе Хубар из-за увольнения директора связана с земельным конфликтом, а не с политикой, а Меликова ввели в заблуждение, указал депутат Госдумы Сайгидпаша Умаханов в обращении к премьер-министру Дагестана.

Учителя школы в селе Хубар Казбековского района объявили о проведении бессрочной забастовки с требованием восстановить в должности прежнего директора школы, а жители села – требуют вернуть сельские земли. Жители села провели в минувшую пятницу сход, на котором потребовали восстановить в должности прежнего директора школы Магомедрасула Исакова, а действующего директора, Зулумхана Гаджимагомаева, уволить. Активисты заявили, что если их требования не будут выполнены, то они проведут акцию протеста в Москве у здания администрации президента. На время забастовки педагогов школы села Хубар власти привозят педагогов из других школ. Большинство учеников не ходит на занятия, их родители поддерживают требование вернуть прежнего директора школы.

Группа жителей села Хубар записала видеообращение по поводу генплана, который, по их словам, был составлен "в одностороннем порядке администрацией района без учета интересов жителей села". По их словам, генплан принят в ущерб интересам сельчан. Видеообращение жителей Хубара опубликовал 21 февраля телеграм-канал "Да!"

"На этом генплане 236 гектаров исторических земель села Хубар, принадлежащих жителям села Хубар, уходят в состав вновь создаваемого села", - утверждает один из участников схода, он читает обращение с экрана смартфона. Погода в селе плохая, дует ветер, поэтому некоторые слова спикера плохо слышны.

По словам мужчины, главе Казбековского района Гаджимураду Мусаеву и ранее не было "никакого доверия со стороны жителей села, так как он держит в составе муниципального района и не возвращает 1138 гектаров земель, это половина всех исторических земель села Хубар, собственность села Хубар".

На этих землях, по его словам, создан парк, от которого пользы селу нет, "а есть только польза главе района". "Мы, жители села Хубар, [...] полностью выступаем против всего того, что исходит от районной администрации Казбековского района и лично от самого Мусаева Гаджимурада", - заявил он, добавив: "Мы не позволим разбазаривать наши земли".

Сельчанин упомянул телефонный разговор Мусаева с депутатом районного собрания, в котором "Мусаев, используя нецензурную лексику, посылает его [депутата] избирателей и всех жителей села Хубар, которые выступают против ущербного для жителей села генплана". Он заявляет, что за это Мусаев "должен нести ответственность".

Затем мужчина вновь упоминает про 236 гектаров исторических земель, их, отметил он, "сельчане возделывают" и "на них пасут свой скот". "В селе есть наследники, кому эти земли принадлежали еще до коллективизации 20-х годов в СССР. Эти земли находятся в непосредственной близости к Сулакскому каньону", - рассказал он.

По словам говорящего, есть подозрения, что эти земли хотят присвоить или продать "в сговоре с заинтересованными лицами".

"Мы, жители села Хубар, обращаемся к главе Республики Дагестан Сергею Алимовичу Меликову с требованием приехать в село Хубар и понять на месте, что происходит, а не в Telegram писать, что не знает. Обращаемся к генеральному прокурору России Виктору Викторовичу Краснову провести проверку и дать правовую оценку использованию нецензурной лексики в телефонном разговоре с депутатом районного собрания Исаковым, в котором выражено абсолютное неуважение и презрение со стороны главы Казбековского района Мусаева Гаджимурада по отношению ко всем жителям Хубара. Непопулярная политика давления на жителей села Хубар и на деятельность депутатов [...] привела к увольнению директора СОШ Хубара Исакова М. В который раз за полгода учителя объявили бойкот, срывается учебный процесс", - заявил в конце он.

Ранее глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев в телефонном разговоре с муниципальным депутатом нецензурно обругал сельчан. В аудиозаписи разговора, опубликованной в телеграм-канале "Да!", мужчина, который, как утверждается, является Мусаевым, говорит: "Я выделил деньги, я разработал генеральный план, до 2030 года - развитие сельского поселения. Не хотите... Ни один человек не хочет. Идите вы тогда на ... [далее используется обсценная лексика] Примерно такой вопрос". Затем беседа происходит не на русском. Понятна лишь фраза: "Причем тут Дагестан".

Сам Гаджимурад Мусаев в своем телеграм-канале, обращаясь к жителям Хубара, признал подлинность записи. "Этот разговор состоялся между двумя взрослыми мужчинами и носил частный характер. К сожалению, одна из сторон решила записать его и использовать в информационном поле. Я ожидал честного и открытого диалога, а не таких провокационных действий. Прозвучавшие в разговоре резкие слова не были адресованы всем жителям села Хубар. Это был эмоциональный ответ конкретным собеседникам. Тем не менее, я осознаю, что подобные выражения могли быть восприняты иначе, и искренне сожалею о случившемся. Приношу извинения всем, кто мог ошибочно принять эти слова на свой счет", - написал, в частности, он.

Также он коснулся земельного вопроса, заявив, что "по нему уже даны официальные оценки надзорных органов и приведены все необходимые доводы". "Хочу еще раз подчеркнуть: все земли, находящиеся в собственности селения Хубар, обрабатываются жителями села. Обращения о возвращении земель в границах до коллективизации (1920 год) не имеют под собой правовых оснований", - написал он, добавив, что готов обсуждать с сельчанами любые вопросы, касающиеся их благополучия".

На ситуацию в селе обратил 21 февраля внимание глава Дагестана Сергей Меликов. Он заявил, что в данном деле "в ход идут самые грязные методы".

Сначала Меликов прокомментировал "слив частного телефонного разговора с главой района". "То, что Гаджимурад Мусаев не смог сдержать эмоций, никак его не красит, но я могу понять уровень напряжения, которое он переживает в эти дни, отстаивая, я подчёркиваю, законное (!) решение", - отметил он. При этом Меликов утверждает, что указанные слова были обращены "к конкретному собеседнику, который умело провоцировал Мусаева, а никак не к жителям села".

Недоумение Меликова вызвало обращение сельчан к Генпрокурору России. По его словам, он - не первая инстанция. "Обратитесь в полицию, напишите заявление. Очевидно, что кто-то просто ждал ошибки со стороны главы района и сразу же воспользовался ситуацией", - полагает глава республики.

Вызвало у него недоумение и обращением к себе, которое было направлено "почему-то через неофициальные телеграм-каналы", оно, по мнению Меликова, вызывает сплошные вопросы. "Почему человек, который как будто переживает за судьбу села, ни разу не смог оторвать взгляд от шпаргалки, подготовленной, по всей видимости, то ли в Махачкале, то ли в Москве", - отметил глава Дагестана.

Он остался недоволен "отсутствием уважения к старшим". По словам Меликова, он не приехал в село, потому что участвовал в церемонии чествования участников СВО в канун Дня защитника отечества. При этом он отмечает, что "причины происходящего в этом муниципалитете мне, к сожалению, и так ясны".

По словам Меликова, представители профильных органов власти уведомили его, что в Хубаре "группа людей, которая блокирует работу школы, призывает к различным акциям и другими способами привлекает к себе внимание, выдвигает незаконные требования". По поручению главы республики Казбековский район посетит "лично председатель правительства" в канун 23 февраля, который "еще раз изучит на месте ситуацию в селе Хубар".

"Несмотря на то, что мне глубоко несимпатичны методы, которые сегодня используют эти молодые люди, позже я обязательно приглашу к себе актив села, открыто с ними поговорю, и вместе мы подведём итог произошедшего", - добавил он.

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