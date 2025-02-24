Учителя в селе Хубар вернулись к работе после забастовки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Директор школы села Хубар восстановлен в должности после визита в село премьер-министра Дагестана, учителя прекратили забастовку. Земельный вопрос пока не решен, рассказали сельчане.

Как писал «Кавказский узел», 17 февраля учителя школы в селе Хубар объявили бессрочную забастовку с требованием восстановить в должности прежнего директора школы. Жители села также провели сход, на котором потребовали восстановить в должности директора школы Магомедрасула Исакова, а действующего директора, Зулумхана Гаджимагомаева, уволить. Большинство учеников не ходит на занятия, их родители поддерживают требование вернуть прежнего директора школы. Активисты заявили, что если их требования не будут выполнены, то они проведут акцию протеста в Москве у здания администрации президента. На встрече с жителями села Хубар премьер-министр Дагестана Адбулмуслим Абдулмуслимов пообещал, что требование бастующих учителей восстановить на работе директора школы будет удовлетворено.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что конфликт в селе Хубар, где учителя школы объявили забастовку, "выглядит искусственным", и пригрозил педагогам ответственностью за нарушение права школьников на образование. Забастовка педагогов из-за увольнения директора связана с земельным конфликтом, а не с политикой, а Меликова ввели в заблуждение, указал депутат Госдумы Сайгидпаша Умаханов в обращении к премьер-министру Дагестана.

24 февраля учителя школы Хубар прекратили забастовку, так как уволенный ранее директор Магомедрасул Исаков был восстановлен в должности и приступил к работе, рассказали корреспонденту «Кавказского узла» жители села.

"Все учителя на работе, дети пошли в школу, уроки проходят в обычном режиме. Коллектив и родители довольны, что прежний директор приступил к своим обязанностям", - рассказала родитель школьников Саида.

Группа жителей села 21 февраля записала видеообращение по поводу генплана, который, по их словам, был составлен администрацией района в ущерб интересам сельчан. В этом генплане 236 гектаров "исторических земель села Хубар" передаются в состав вновь создаваемого села в Сулакском каньоне, заявили они.

Депутат собрания села Хубар Рашид Исаков подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что 236 гектаров сельских земель непосредственно примыкают к Сулакскому каньону, который является одной из посещаемых туристических локаций Дагестана. Кроме того, 1138 гектаров земель было передано ООО «Хубар». Эти земли сдаются в аренду, несмотря на решение депутатов сельского собрания, которые на основании устава села 20 августа 2024 года приняли решение взять земли на баланс села, уточнил депутат. "Эти земли могут сдаваться в аренду, делиться на участки для дальнейшей перепродажи, несмотря на дефицит земли у селян. Там люди держали скот, обрабатывали участки, стоят две большие фермы. Жителей Хубара постепенно оттуда выживают", - говорит Исаков.

Решение Минимущества о судьбе данных земель после поручения премьер-министра Дагестана Абдулмуслимова разобраться в вопросе, еще не принято, уточнил он. До конкретных результатов по этому вопросу пикеты у зданий администрации президента России и Генеральной прокуратуры РФ 5 и 6 марта отменять жители села не собираются.

Жители села Хубар получили уведомление от правительства Москвы, в котором говорится, что проводить пикеты и другие акции протеста (публичные мероприятия) запрещено, так как в Москве продолжает действовать запрет на публичные мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил сегодня "Черновик". В случае проведения акций протеста организаторы и участники "могут быть привлечены к ответственности в установленном законом порядке", говорится в документе, фотография которого приложена к публикации.

В Минимущества Дагестана сообщили, что по данным жителей села Хубар, при подготовке генплана в границы села были включены не все земельные массивы. По данным министерства, было установлено, что генеральный план прошел процедуру публичных слушаний. В результате выяснилось, что часть земельного участка площадью около 100 гектаров не была включена в границы муниципалитета. В настоящее время он поставлен на кадастровый учет и зарегистрирован за муниципальным образованием «сельсовет Хубарский» на праве собственности, что исключает возможность его незаконного отчуждения, проинформировали в ведомстве.

"Для решения всех имеющихся вопросов, принято решение создать рабочую группу, в которую войдут представители Росреестра, Роскадастра, Минстроя Дагестана, и представители инициативной группы села. Заседание рабочей группы состоится до 10 марта, по итогам которого будут предложены возможные правовые механизмы решения данной ситуации", - сообщил представитель Минимущества Дагестана корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее глава района Гаджимурад Мусаев в частном телефонном разговоре с муниципальным депутатом допустил нецензурные высказывания, обсуждая протест сельчан против нового генплана. Жители Хубара в видеообращении попросили генпрокурора проверить высказывания Мусаева.

Юрист Али Алиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в любом случае прокуратура должна отреагировать на обращение людей. При этом сама запись телефонного разговора не является основанием для привлечения к ответственности.

"Существуют три категории информации, к которым запрещен доступ без согласия обладателя: коммерческая тайна, сведения о частной жизни и персональные данные. В данном случае речь идет только о нецензурных высказываниях, получивших огласку. Есть статья 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений». Но наказание по ней подразумевается в случае, если кто-то умышленно записывает чужой разговор, в котором не принимал участия. Если два человека беседовали по телефону, и один из них осуществил запись, наказание не предусмотрено", - считает юрист.

Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.