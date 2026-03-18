06:42, 18 марта 2026

Два контрактника из Астраханской области убиты на Украине

Виктор Сальников, Сабир Кабдукулов. Фото из телеграм-канала администрации Володарского района https://t.me/regionvol/ Коллаж "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Виктор Сальников и Сабир Кабдукулов из Володарского района убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 726 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 15 марта были официально признаны убитыми в военной операции не менее 724 бойцов из Астраханской области. Тогда власти Володарского района сообщили, что в боях убит Иван Малышев.

В военной операции убиты Виктор Сальников и Сабир Кабдукулов, сообщила в своем телеграм-канале администрация Володарского района.

Спецоперация. Иллюстрация создана Более 8850 комбатантов с юга России официально признаны убитыми в СВО

Виктор Сальников родился в 1990 году. "Работал на различных предприятиях района и области. 12 марта 2024 года Виктор Васильевич Сальников принял решение отправиться в зону проведения специальной военной операции и заключил контракт с Министерством обороны РФ. С 7 августа 2024 года он числился без вести пропавшим. При исполнении боевого задания наш земляк Сальников Виктор Васильевич [...] погиб", - говорится в публикации.

Сабир Кабдукулов – 1976 года рождения. В разные годы он проходил службу по контракту, в том числе в Чечне, и некоторое время работал в управлении исполнения наказаний Минюста.

Кабдукулов заключил контракт в ноябре  2023 года и отправился в зону военной операции, где был убит 26 февраля 2026 года "при исполнении боевого задания", отмечается в сообщении.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 726 бойцов из Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

