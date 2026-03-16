Контрактник из Астраханской области убит на Украине

Иван Малышев из Володарского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 724 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 14 марта были официально признаны убитыми в военной операции не менее 723 бойцов из Астраханской области.

Более 8850 комбатантов с юга России официально признаны убитыми в СВО Не менее 4355 бойцов из СКФО и 4496 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции убит Иван Малышев, 1988 года рождения, сообщила в своем телеграм-канале администрация Володарского района.

"В разные годы он работал разнорабочим на стройках Москвы и Астрахани. […] 26 июля 2025 года отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции. 13 сентября 2025 года при исполнении воинского долга Малышев Иван Игоревич […] погиб", - говорится в публикации.

О смерти участника СВО из Володарского района стало известно также 14 марта. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Дамир Мендыгалиев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.