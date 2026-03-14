Кавказский узел

21:45, 14 марта 2026

Боец из Астраханской области убит в военной операции

Дамир Мендыгалиев. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Володарского района от 14.03.26, https://t.me/regionvol/12121.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дамир Мендыгалиев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 721 боец из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 11 марта  были официально признаны убитыми в военной операции не менее 720 бойцов из Астраханской области.

Дамир Мендыгалиев убит в зоне СВО, сообщила сегодня в своем Telegram-канале администрация Володарского района.   В 2010 году он успешно окончил Краснодарский университет МВД России. 24 мая 2025 года подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и отправился в зону проведения специальной военной операции. Убит  21 июля 2025 года , говорится в сообщении.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 721 бойца из Астраханской области.

Ранее о смерти бойцов из Володарского района стало известно 2 марта. Тогда власти сообщили, что в зоне СВО убиты  Булат Бекешов, Орнтай Кайбалдеев, Нурла Сейталиев и Валерий Сергеев.

Спецоперация. Иллюстрация создана
11:00 11.03.2026
Более 8850 комбатантов с юга России официально признаны убитыми в СВО
Не менее 4355 бойцов из СКФО и 4496 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
