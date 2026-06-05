Жители Камызяка указали властям на нерешенную проблему с вандализмом

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Неизвестные повредили арт-объект "Я люблю Камызяк", расположенный около городской автостанции. Местные жители, комментируя этот инцидент в соцсети, потребовали найти и наказать виновных.

Неизвестные испортили арт-объект "Я люблю Камызяк", расположенный напротив городской автостанции на улице Молодежной, 33, в ночь на 4 июня.

Значительно повреждено пластиковое покрытие объёмных букв. Директор МКУ "Городок" Михаил Голубев отметил, что на улицах Камызяка установлены камеры видеонаблюдения, по которым силовики могут отследить вандалов. Опознавание уже начато, сказано в публикации, размещенной 4 июня на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте".

"К сожалению, на территории города из-за вандалов зачастую страдают объекты благоустройства. Буквально в конце прошлого года неизвестные подростки повредили отремонтированную детскую площадку в микрорайоне Табола", – отметил Голубев.

Пост о том, что вандалы повредили в Камызяке арт-объект, 4 июня был размещен в паблике "Камызяк Подслушано" в соцсети "ВКонтакте", на который подписано 7318 пользователей. На 11.05 мск 6 июня эта запись набрала 23 реакции пользователей и пять комментариев.

"Сами себе всё портим. Надо камеры ставить и наказывать", – написала Екатерина Бисембаева.

"Камеры там стоят", – ответила ей Кристина Игоревна.

"Сколько можно говорить? Камеры поставьте. Поставьте камеры. Всегда и везде есть субъекты, которые живут по бессовестным желаниям. Есть зло и есть добро. Камеры поставьте, и таких печальных событий станет меньше", – считает Александра Стрелец.

"Заставить этих вандалов – две недели пусть работают в городке, занимаются благоустройством в Камызяке, чтобы в следующий раз даже мысли такой не было", – написал Иван Разумов.

"Во всем виноваты родители. Так воспитали", – считает Денис Кудряшов.

"Кавказский узел" также писал, что проблема с вандализмом в Астраханской области остается актуальной уже длительное время. Так, 31 августа 2024 года стало известно, что вандалы повредили инсталляцию на площади Ветеранов в Знаменске, местные жители потребовали наказать виновных, а также установить в городе камеры видеонаблюдения. В ноябре 2024 года в Астрахани вандалы повредили фонтан в Парке знаний.

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