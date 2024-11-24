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07:54, 24 ноября 2024

Астраханцы указали властям на нерешенную проблему с вандализмом

Поврежденный фонтан в Парке знаний в Астрахани и разрисованные шумовые экраны на одном из местных путепроводов. Скриншот публикации https://vk.com/wall-132030591_1615784

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Астрахани неизвестные повредили фонтан в Парке знаний и разрисовали шумовые экраны на путепроводе Вокзальный. Местные жители, комментируя инцидент в соцсети, призвали власти найти и наказать виновных, а также установить камеры в общественных местах.

Как информировал "Кавказский узел", в Астраханской области периодически происходят случаи вандализма. Так, 31 августа стало известно, что вандалы повредили инсталляцию на площади Ветеранов в Знаменске.

По данным администрации Астрахани, неизвестные повредили и сбили элементы фонтана в Парке знаний. Также вандалы разрисовали красками шумовые экраны и ограждения на путепроводе Вокзальный.

"Проводятся восстановительные работы", – сообщила городская администрация 20 ноября на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Пост о том, что вандалы повредили фонтан в парке и разрисовали шумовые экраны на путепроводе, был опубликован 22 ноября в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Астрахань Online", на который подписаны более 222 тысяч пользователей. На 07.55 мск 24 ноября этот пост набрал 136 отметок с реакцией пользователей и 38 комментариев.

"Неужели нельзя установить по камерам, кто занимается таким вандализмом? Установить кто и заставить восстанавливать всё сломанное и всё расписанное. Да ещё и оштрафовать тысяч на сто", – написал Олег Горских.

"Изначально говорили всё, что нужно – ставить камеры. У нас контингент плохой. Собственно, чему удивляетесь?" – спросил Igor Olegovich.

"Нужно, чтобы камеры были на каждом углу. Чтобы можно было найти и либо штраф приличный, или исправительные работы, чтобы неповадно было", – считает Юля Новикова.

"Почему не пишут, что это сделали подростки или дети? Куча камер по городу. Спрашивается зачем государство платит зарплату полиции, если они сидят и ждут, когда им всё готовое принесут?" – задался вопросом пользователь с ником Zerkala Zerkaletov.

"Кто-то должен следить за порядком на улице города?" – спросил Сергей Теплов.

"В нашем городе бесполезно, по-моему, что-то делать для жителей. Обязательно сломают, подожгут, снесут. Штрафовать нужно и хорошей суммой, чтобы думали в следующий раз. Если несовершеннолетние, то родителей в двойном размере нужно наказывать. Пусть следят, где их дети и чем заняты. Город в таком запустении. О каких парках можно говорить, если элементарные качели и те сломали?" – написала Айганым Т.

"Кавказский узел" также писал, что 24 марта стало известно, что неизвестные разгромили в Астрахани туристический указатель. 27 января в Ахтубинске в парке "Летный" вандалы сломали качели, лавочки и разбили урны.

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Автор: "Кавказский узел"

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