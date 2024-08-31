Вандалы повредили инсталляцию на площади Ветеранов в Знаменске

31 августа 2024, 08:19

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Неизвестные оборвали провода, повредили конструкцию баннера и фонари фоновой подсветки на площади Ветеранов в Знаменске, сообщила городская администрация. Местные жители, комментируя этот инцидент в соцсети, потребовали наказать виновных, а также установить в городе камеры видеонаблюдения.

Как информировал "Кавказский узел", в Астраханской области периодически происходят случаи вандализма. В частности, 24 марта стало известно, что неизвестные разгромили в Астрахани туристический указатель. Астраханцы потребовали от властей найти и наказать виновных.

По данным администрации Знаменска, неизвестные оборвали провода, повредили конструкцию баннера и фонари фоновой подсветки на площади Ветеранов.

"Масштаб разрушений зафиксирован, заявление в полицию направлено. Виновники должны быть наказаны", – заявила городская администрация 30 августа на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Этот пост на странице администрации Знаменска, на которую подписаны 4031 пользователь на 08.15 мск 31 августа набрал около 1,3 тысячи просмотров и три комментария.

"Если бы в городе была стоящая власть, везде бы видеокамеры стояли и был обеспечен контроль. Размер города микроскопический. Пока же Знаменск не закрытый город, а проходной двор", – написал Mikhail.

"Камеры везде установить. С родителей виновников – оплату расходов. В военном городе такое должно пресекаться жестко. Программа отселения не работает, в городе полно людей, вообще никакого отношения к полигону в жизни не имели. Кстати, не в курсе – сколько дней в году глава города проживает здесь?" – написала Татьяна Ефимова.

"Кавказский узел" также писал, что 27 января стало известно, что в Ахтубинске в парке "Летный" вандалы сломали качели, лавочки и разбили урны. 28 ноября 2021 года вандалы украли часть автомата на мемориале погибшим в Великой Отечественной войне в Астрахани.

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