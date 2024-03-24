Астраханцы призвали власти решить проблему с вандализмом

24 марта 2024, 10:37

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Неизвестные разгромили в Астрахани туристический указатель, рассказал в соцсети местный житель. Другие астраханцы, комментируя этот случай, потребовали от властей найти и наказать виновных, а также установить в городе камеры видеонаблюдения, чтобы не допустить случаев вандализма впредь.

Как информировал "Кавказский узел", в Астраханской области периодически происходят случаи вандализма. В частности, 27 января стало известно, что в Ахтубинске в парке "Летный" вандалы сломали качели, лавочки и разбили урны. 28 ноября 2021 года вандалы украли часть автомата на мемориале погибшим в Великой Отечественной войне в Астрахани.

По словам одного из жителей Астрахани, неизвестные разгромили туристический указатель, расположенный около местного ЗАГСа. Об этом астраханец рассказал 22 марта в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Астрахань Online". "Сломать такой объект сложно. Он выполнен из твердых и достаточно прочных материалов. Судя по всему, вандалы приложили большие усилия", – сказано в публикации.

Этот пост в паблике "Астрахань Online", на который подписано более 210 тысяч пользователей, на 10.30 мск 24 марта набрал 111 отметок с реакцией пользователей и 57 комментариев. Часть пользователей раскритиковала полицию.

"Налицо бездействие полиции", – считает пользователь с ником Апчхи Цхарбриджибаджибаев.

"Где наша доблестная полиция? Как всегда, по кабинетам сидят? ППС где находятся?" – задался вопросами Андрей Машаров.

"Никому нет дела, полиция отсутствует в радиусе пяти километров", – заявил пользователь с ником Заратустра Вишну.

Другая часть комментаторов призвала установить камеры. "Там есть камеры "безопасный город"? или они не работают?" – поинтересовался Михаил Коваленко.

"Нужны камеры! Работающие. Ведь вроде вдоль всей Набережной они установлены", – отметила Наталья Онищенко.

Еще одна часть комментаторов потребовала найти и наказать виновных. "По камерам найдут. 15 суток, поставить на учет на два-три года. Штраф и оплата восстановления стелы", – написал пользователь с ником Слава России.

"Штрафы и еще раз штрафы. Пусть пополняют бюджет города или страны", – подчеркнула Инна Злых.

На 10.30 мск 24 марта на сайте администрации Астрахани нет комментариев относительно сообщения о том, что неизвестные сломали туристический указатель около ЗАГСа.

"Кавказский узел" также писал, что в селе Сасыколи в апреле 2021 года были разрушены три мемориальные плиты с именами погибших в Великой Отечественной войне. Мемориальные плиты повредили во время игры трое школьников, сообщило МВД по Астраханской области, отчитавшись о профилактической беседе с подростками и их родителями.

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