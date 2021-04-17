Полиция заинтересовалась разрушением мемориала в Астраханской области

17 апреля 2021, 11:51

Полицейские начали поиск вандалов, разрушивших в селе Сасыколи три мемориальные плиты с именами погибших в Великой Отечественной войне, сообщили власти Астраханской области.

Полиция разыскивает в Астраханской области неизвестных, повредивших три мемориальные плиты с фамилиями участников Великой Отечественной войны. Инцидент произошел в селе Сасыколи Харабалинского района.

Вандалы разгромили мемориальные плиты в парке 30 лет ВЛКСМ, на место выезжал руководитель Харабалинского УМВД, сообщил сегодня Арбуз.Today.

О произошедшем полицейским сообщил глава местного сельсовета, уточнил пресс-служба губернатора Астраханской области. "Вечером 16 апреля от главы МО "Сасыкольский сельсовет" в отдел МВД России по Харабалинскому району поступило сообщение, что днем неустановленные лица повредили три каменные мемориальные плиты, расположенные в парке "30 лет ВЛКСМ" селе Сасыколи, на которые были нанесены фамилии участников Великой Отечественной войны", – привел сегодня ТАСС сообщение пресс-службы.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции и кинолог, отметило агентство. "Полицией реализуются мероприятия, направленные на установление и задержания злоумышленников", – добавили в пресс-службе

К 11.45 мск 17 апреля на сайтах управлений МВД и Следкома по Астраханской области нет информации о повреждении мемориальных плит в Харабалинском районе.

"Кавказский узел" ранее писал, что 11 марта Следком по Астраханской области рапортовал о задержании 20-летнего жителя Астрахани, который был заподозрен в создании экстремистской организации, целью которой, в том числе, было совершение актов вандализма.

Еще ранее, 10 декабря 2020 года, в соцсетях распространилось фото, на котором были показаны измазанные краской памятники татарскому поэту Габдулле Тукаю и ногайскому ученому Абдулхамиду Джанибекову. Правоохранители также возбудили уголовное дело.