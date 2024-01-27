Жители Ахтубинска призвали власти решить проблему с вандализмом

27 января 2024, 07:53

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В парке "Летный" вандалы сломали качели, лавочки и разбили урны, сообщила администрация Ахтубинска в соцсети. Местные жители, комментируя этот случай, отметили, что около парка находится отдел полиции. Также они призвали чиновников установить в парке камеры и пункт охраны.

Снимки, на которых показан поврежденный вандалами парк в Ахтубинске, были опубликованы 26 января в паблике "Рупор 30" в соцсети "ВКонтакте".

На фото показана перевернутая урна и расколотая основание под нее. "Жертвой нападения стал новый парк "Летный" в Ахтубинске, который ранее благоустроили в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", – сказано в публикации.

В парке были сломаны качели, лавочки и разбиты восемь урн, уточнила администрация Ахтубинска на своей странице во "ВКонтакте", на которую подписаны 2287 пользователей.

Этот пост на 07.50 мск 27 января набрал 14 отметок с реакцией пользователей и 15 комментариев. Большая часть их авторов призвала установить в парке видеокамеры.

"Давно бы уже камеры наблюдения установили, тем более РОВД рядом", – отметил Майкл Мишанин.

"Ну, вот что мешает повесить камеры? Много не надо пять-шесть. Сделать пункт охраны, как в нормальных цивилизованных городах. На мой взгляд проблема была бы решена", – отметил Sergey Ro.

"У меня вопрос к администрации Ахтубинска, когда делали парк, почему о камерах не подумали?" – спросил пользователь с ником Обычный Человек.

"Мы тоже постоянно задаемся вопросом, где рейды и камеры?" – подчеркнула Алёна Белова.

"Администрации города Ахтубинска и самой в очередной раз надо напомнить, что при проектировании таких зон должна учитываться ментальность населения. Иными словами, все должно быть литое, привинченное, приваренное", – заявил Евгений Григорусь.

"Закрывать на ночь и собак спускать", – считает Анна Лисица.

"Анна, парк то открытый. Всё не закроешь. Камеры нужны", – ответила ей Людмила Игнатьева.

"Кавказский узел" также писал, что в Астраханской области периодически происходят случаи вандализма. В частности, 28 ноября 2021 года вандалы украли часть автомата на мемориале погибших в Великой Отечественной войне в Астрахани.

В апреле 2021 года в селе Сасыколи были разрушены три мемориальные плиты с именами погибших в Великой Отечественной войне. Мемориальные плиты повредили во время игры трое школьников, сообщило МВД по Астраханской области, отчитавшись о профилактической беседе с подростками и их родителями.

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