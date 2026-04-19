Три бойца из Астраханской области названы убитыми в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Огурцов, Сергей Сальников и Булат Тунекешев из Володарского района убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 734 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 31 марта были официально признаны убитыми в военной операции не менее 731 бойца из Астраханской области.

В Володарском районе переданы награды близким военнослужащих, убитых в военной операции, сообщила 18 апреля в своем телеграм-канале районная администрация.

В числе убитых названы Александр Огурцов, Сергей Сальников и Булат Тунекешев. Их биографии в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 734 бойцов из Астраханской области.

В предыдущий раз о смерти участников СВО из Володарского района стало известно 26 марта. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты Ербол Бисенов и Рустам Кульжумуров.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - пожаловалась, в частности, вдова одного из них.