Военный из Астраханской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нуржан Демисенов из Наримановского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 731 комбатанта из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 28 марта были официально признаны убитыми в военной операции не менее 730 бойцов из Астраханской области.

Об открытии памятной парты в школе поселка Прикаспийский убитому в зоне проведения военной операции Нуржанe Демисеновe отчиталась администрация Наримановского района в Telegram-канале.

Число убитых в СВО бойцов с юга России превысило 8950 Не менее 4415 бойцов из СКФО и 4536 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Нуржан Демисенов родился 22 декабря 1990 года в поселке Прикаспийский и в 2006 году окончил местную школу. В октябре 2022 года Нуржан был призван в рамках частичной мобилизации. Спустя несколько месяцев, находясь в звании ефрейтора, он исполнял обязанности командира отделения разведывательной группы. 4 октября 2023 года был убит, следует из сообщения муниципальной администрации.

Таким образом, чиновники официально признали убитыми на украинском фронте не менее 731 военнослужащего из Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В предыдущий раз о смерти участника военных действий из Наримановского района стало известно 28 мая 2025 года. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Сергей Першин.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - пожаловалась, в частности, вдова одного из убитых.