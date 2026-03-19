Боец из Астраханской области убит в зоне СВО
Ильдар Ерекенов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 727 бойцов из Астраханской области.
Как писал "Кавказский узел", с начала военной операции на Украине официально признаны убитыми 726 бойцов Из Астраханской области. Последнее сообщение об убитых в зоне СВО военных из региона поступило от администрации Володарского района, которая сообщила, что убиты Виктор Сальников и Сабир Кабдукулов.
Ильдар Ерекенов родился 6 июля 1988 года в селе Козлово. В 2005 году окончил Козловскую школу, затем поступил в Астраханский государственный политехнический колледж на юридический факультет. Продолжил обучение в Астраханском государственном техническом университете, получив специальность «энергетик». Работал мастером в «Астраханьэнерго».3 июня 2025 года И принял решение заключить контракт с Министерством обороны РФ. Он прошёл специальную подготовку и служил стрелком-помощником гранатомётчика мотострелкового отделения. Убит 28 июня 2025 года, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале администрации Володарского района.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 727 бойцов из Астраханской области.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.
