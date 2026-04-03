Житель Дагестана обвинен в реабилитации нацизма

Поводом для уголовного преследования жителя Дагестана стал комментарий "об одобрении совершенных нацистами преступлений".

Житель Дагестана обвинен в реабилитации нацизма с использованием интернета (часть 2 статьи 354.1 УК России). Эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы либо принудительных работ.

Следователи обнаружили в одном из мессенджеров комментарий мужчины. Целью комментария, доступного неограниченному числу пользователей, было, по их мнению, одобрение совершенных нацистами преступлений в годы Второй мировой войны, сообщила сегодня прокуратура Дагестана.

В ведомстве не уточнили, признал ли обвиняемый свою вину. Также в официальном пресс-релизе не указано, в каком населенном пункте живет фигурант дела и какая мера пресечения ему была избрана.

"Кавказский узел" также писал, что житель Дагестана обвинен в реабилитации нацизма из-за публикаций, "искажающих исторические сведения о событиях Второй мировой войны".