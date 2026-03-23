Житель Дагестана обвинен в реабилитации нацизма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи обнаружили в публикациях жителя Дагестана "искажающие исторические сведения о событиях Второй мировой войны".

Житель Дагестана обвинен в реабилитации нацизма с использованием интернета (часть 2 статьи 354.1 УК России). Эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы либо принудительных работ.

Поводом для уголовного преследования стали публикации мужчины в одном из мессенджеров. Следствие пришло к выводу, что он распространял "материалы противоправного характера, в том числе искажающие исторические сведения о событиях Второй мировой войны", сообщило сегодня республиканское управление Следкома.

По версии следствия, целью публикаций, которые были доступны неограниченному числу пользователей, было отрицание фактов, установленных приговором международного военного трибунала.

В ведомстве не уточнили, признал ли обвиняемый свою вину. Также следователи не указали, в каком населенном пункте живет фигурант дела и какая мера пресечения ему была избрана.

"Кавказский узел" также писал, что житель Элисты Эльвег Харцхаев уже более семи месяцев находится в СИЗО по обвинению в неуважении к дням воинской славы России. Поводом для преследования историка стал пост на странице в соцсети, опубликованный около десяти лет назад.