Кавказский узел

21:34, 23 марта 2026

Житель Дагестана обвинен в реабилитации нацизма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи обнаружили в публикациях жителя Дагестана "искажающие исторические сведения о событиях Второй мировой войны". 

Житель Дагестана обвинен в реабилитации нацизма с использованием интернета (часть 2 статьи 354.1 УК России). Эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы либо принудительных работ. 

Поводом для уголовного преследования стали публикации мужчины в одном из мессенджеров. Следствие пришло к выводу, что он распространял "материалы противоправного характера, в том числе искажающие исторические сведения о событиях Второй мировой войны", сообщило сегодня республиканское управление Следкома. 

По версии следствия, целью публикаций, которые были доступны неограниченному числу пользователей, было отрицание фактов, установленных приговором международного военного трибунала. 

В ведомстве не уточнили, признал ли обвиняемый свою вину. Также следователи не указали, в каком населенном пункте живет фигурант дела и какая мера пресечения ему была избрана.

"Кавказский узел" также писал, что житель Элисты Эльвег Харцхаев уже более семи месяцев находится в СИЗО по обвинению в неуважении к дням воинской славы России. Поводом для преследования историка стал пост на странице в соцсети, опубликованный около десяти лет назад. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новости
Камнепад. Фото: https://dagpravda.ru/
17:44, 20 марта 2026
Более 50 сел в Дагестане заблокированы из-за камнепада
Суд и юристы. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:05, 20 марта 2026
Юристы сочли мягким приговор за смерть пациента рехаба в Каспийске
Безналичная оплата. Фото: naipo.de / Unsplash.com
03:06, 20 марта 2026
Ограничения связи ударили по бизнесу в Махачкале
Артур Сулейманов. Фото: пресс-служба Минстроя Дагестана
03:46, 19 марта 2026
Бывший министр строительства Дагестана отправлен в СИЗО
22:33, 17 марта 2026
Суд отправил в СИЗО замглавы Росреестра по Дагестану
Персоналии
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
14:08, 23 марта 2026
Илия II
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
14:09, 19 марта 2026
Апти Алаудинов
Сергей Резник*. Фото с личной страницы http://vk.com/
13:52, 13 марта 2026
Резник Сергей Эдуардович*
Справочник
БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Тонировка с портретом Рамзана Кадырова на заднем стекле автомобиля. Фото: Светлана Прокудина официальный сайт партии "Яблоко" www.yabloko.ru/ Как в Чечне борются с тонировкой машин

Cимволический знак Новруза в центре Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Навруз

Последние записи в блогах
Фото
13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
Фото
11:40, 21 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Встань и иди». Как дагестанские врачи "помогали" пациентке с инсультом
Фото
12:03, 4 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Жительница Дагестана заставила власти считаться с интересами инвалидов
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Граница Эстонии и РФ. Фото: Сергей Степанов / ERR
23 марта 2026, 23:57
Эстония выдала России просителя убежища из Чечни

Сбор мазута на пляжах Анапы. 23 марта 2026 г. Фото: https://t.me/setisitolopata/2757
23 марта 2026, 16:49
Волонтеры отчитались о сборе мазута на пляжах Анапы

Большегрузы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
23 марта 2026, 12:57
МИД Армении объявил об отправке гуманитарной помощи Ирану

Граждане Армении, эвакуированные из Кувейта. Фото: https://www.facebook.com/Newsarmenia.am/posts Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
23 марта 2026, 09:58
25 граждан Армении эвакуированы из Кувейта

Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Показать больше