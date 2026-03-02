Историк из Калмыкии ожидает в СИЗО приговора по делу о реабилитации нацизма

Житель Элисты Эльвег Харцхаев более семи месяцев находится в СИЗО по обвинению в неуважении к дням воинской славы России. Поводом для преследования историка стал пост на странице в соцсети, опубликованный около десяти лет назад.

Дело против 37-летнего жителя Элисты с конца февраля находится на рассмотрении Верховного суда Калмыкии, первое заседание по нему назначено на 10 марта.

Эльвег Харцхаев обвинен по статье о реабилитации нацизма через интернет (часть 4 статьи 354.1 УК России предусматривает до пяти лет лишения свободы или принудительных работ) и по статье о незаконном хранении взрывных устройств (часть 1 статьи 222.1 УК России предполагает от шести до восьми лет заключения).

Харцхаев известен как историк, археолог и автор научной статьи об египтологии. В 2020 году он упоминался в публикациях как сотрудник Национального музея Калмыкии, а в 2021 году правительство республики объявило ему благодарность “за высокий профессионализм, сохранение и развитие национальной культуры”, отмечает в сегодняшней публикации правозащитный проект “Поддержка политзеков. Мемориал”*.

Обвинение в реабилитации нацизма касается поста на личной странице Харцхаева в соцсети, опубликованного в апреле 2016 года. Сотрудники центра “Э” и следователи обнаружили в публикации “негативную оценку о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества”, сообщил официальный Telegram-канал Следкома Калмыкии 25 февраля. Обвинение в незаконном хранении взрывных устройств связано с тем, что при обыске у Харцхаева обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны. Следствие утверждает, что мужчина “признал вину и раскаялся в содеянном”.

По данным правозащитников, Эльвег Харцхаев находится в СИЗО с июля 2025 года, Элистинский городской суд неоднократно продлевал ему срок содержания под стражей. Первоначально в деле было два обвинения в незаконном хранении боеприпасов, но к окончанию следствия осталось одно. При этом с июля 2025 года горсуд Элисты восемь раз привлек Харцхаева к административной ответственности: шесть раз по статье о демонстрации запрещенной символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ), один раз по статье об оскорблении власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП РФ) и один раз по статье о возбуждении ненависти (статья 20.3.1 КоАП РФ).

Комментариями Харцхаева или его адвоката относительно предъявленных обвинений “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре суд в Москве арестовал по обвинению в причастности к участию в деятельности террористической организации 58-летнего бизнесмена из Калмыкии Эдуарда Балтыкова, ранее участвовавшего в акциях протеста в Элисте. Правозащитники признали Балтыкова политзаключенным, назвав его преследование звеном кампании силовиков против активистов из числа представителей коренных народов.

