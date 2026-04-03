Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в финансировании терроризма

Сотрудники УФСБ России по Кабардино-Балкарии отчитались о задержании 38-летнего местного жителя по делу о финансировании терроризма.

По данным силовиков, подозреваемый осуществлял сбор денежных средств и в дальнейшем перечислял их на расчетные счета членов международных террористических структур, скрывающихся от правоохранительных органов за пределами России.

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 205.1 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления - пожизненное лишение свободы, сообщило РИА "Кабардино-Балкария" со ссылкой на УФСБ России по региону.

О каких суммах идет речь и на счета каких террористических структур перечислялись деньги, в сообщении не указано.

