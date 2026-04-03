Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в финансировании терроризма
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Сотрудники УФСБ России по Кабардино-Балкарии отчитались о задержании 38-летнего местного жителя по делу о финансировании терроризма.
По данным силовиков, подозреваемый осуществлял сбор денежных средств и в дальнейшем перечислял их на расчетные счета членов международных террористических структур, скрывающихся от правоохранительных органов за пределами России.
Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 205.1 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления - пожизненное лишение свободы, сообщило РИА "Кабардино-Балкария" со ссылкой на УФСБ России по региону.
О каких суммах идет речь и на счета каких террористических структур перечислялись деньги, в сообщении не указано.
