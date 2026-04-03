17:55, 3 апреля 2026

Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в финансировании терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники УФСБ России по Кабардино-Балкарии отчитались о задержании 38-летнего местного жителя по делу о финансировании терроризма.

По данным силовиков, подозреваемый осуществлял сбор денежных средств и в дальнейшем перечислял их на расчетные счета членов международных террористических структур, скрывающихся от правоохранительных органов за пределами России.

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 205.1 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления - пожизненное лишение свободы, сообщило РИА "Кабардино-Балкария" со ссылкой на УФСБ России по региону.

О каких суммах идет речь и на счета каких террористических структур перечислялись деньги, в сообщении не указано.

"Кавказский узел" также писал, что Нальчикский гарнизонный военный суд на два месяца арестовал бывшего военнослужащего, обвиняемого по восьми эпизодам финансирования терроризма.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

