Суд в Нальчике арестовал бывшего военного по обвинению в финансировании терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нальчикский гарнизонный военный суд 27 марта арестовал бывшего военнослужащего по фамилии Б., который обвиняется в финансировании терроризма.

Следователь подал ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста для бывшего военного, которые обвиняется в совершении восьми преступлений, предусмотренных частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма), следует из сообщения, опубликованного на сайте суда.

Суд постановил заключить Б. под стражу на два месяца - до 25 мая текущего года.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале в Каспийске был задержан местный житель, обвиняемый в сборе средств на криптокошелек на приобретение оружия для незаконных вооруженных формирований.