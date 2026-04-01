Водоснабжение сел близ Нальчика ограничено на фоне подъема рек

Отключения воды начались в крупных селах, входящих в городской округ Нальчик, из-за снижения прозрачности рек, вызванной дождями.

Как сообщается, под отключения попали два крупных населенных пункта - Хасанья и Белая Речка. Это порядка 15 тысяч абонентов, проинформировало ТАСС со ссылкой на водоснабжающую организацию.

"В связи с возникшей ситуацией на водозаборе "Головной", а также в связи с проведением работ по реконструкции и снижением прозрачности воды в реках Белая и Нальчик, временно приостановлено водоснабжение в селе Хасанья", - говорится в сообщении местной администрации.

По информации чиновников, график отключений будет опубликован в ближайшее время.

В районе цементного завода "связи с неблагоприятными погодными условиями" будет временно изменен режим подачи воды, сообщила администрация села Белая речка в Telegram-канале.

"С 10.00 до 17.00 и 00.00 до 06.00 ожидаются ограничения подачи воды. Данные меры будут действовать до нормализации погодных условий", - говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале из-за отсутствия воды и теплоснабжения жильцам домов в Нальчике пришлось отапливать квартиры электроприборами или жить у родственников. В некоторых домах воды не было четыре дня, жаловались горожане.