00:54, 1 апреля 2026

Водоснабжение сел близ Нальчика ограничено на фоне подъема рек

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отключения воды начались в крупных селах, входящих в городской округ Нальчик, из-за снижения прозрачности рек, вызванной дождями.

Как писал "Кавказский узел", сильные дожди, прошедшие 28 и 29 марта, вызвали сильные наводнения на территории Дагестана и Чечни. Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Как сообщается, под отключения попали два крупных населенных пункта - Хасанья и Белая Речка. Это порядка 15 тысяч абонентов, проинформировало ТАСС со ссылкой на водоснабжающую организацию.

"В связи с возникшей ситуацией на водозаборе "Головной", а также в связи с проведением работ по реконструкции и снижением прозрачности воды в реках Белая и Нальчик, временно приостановлено водоснабжение в селе Хасанья", - говорится в сообщении местной администрации.

По информации чиновников, график отключений будет опубликован в ближайшее время.

В районе цементного завода "связи с неблагоприятными погодными условиями" будет временно изменен режим подачи воды, сообщила администрация села Белая речка в Telegram-канале.

"С 10.00 до 17.00 и 00.00 до 06.00 ожидаются ограничения подачи воды. Данные меры будут действовать до нормализации погодных условий", - говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале из-за отсутствия воды и теплоснабжения жильцам домов в Нальчике пришлось отапливать квартиры электроприборами или жить у родственников. В некоторых домах воды не было четыре дня, жаловались горожане.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

+49 157 72317856
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
