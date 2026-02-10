×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:22, 10 февраля 2026

Отключение подачи воды и отопления создало проблемы жителям Нальчика

Девушка у обогревателя. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за отсутствия воды и теплоснабжения жильцам домов в Нальчике пришлось отапливать квартиры электроприборами или жить у родственников. В некоторых домах воды нет уже четыре дня, пожаловались горожане.

Как писал "Кавказский узел", в субботу, 6 февраля, в нальчикских микрорайонах «Стрелка», «Богданка» и по другим адресам с 09.00 до 23.00 мск не было ни воды, ни отопления, сообщил автор блога "Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости" на "Кавказском узле". "Причина - авария на магистральном трубопроводе. Авария, вероятно, была серьезной. К месту происшествия пригнали бульдозеры, ремонтную бригаду", - говорится в публикации.

Жители Нальчика 9 февраля подтвердили корреспонденту "Кавказского узла", что воды и отопления в домах не было весь день 6 февраля.

Так, жительница дома по улице Идарова Асят Кушхова рассказала, что в тот жень в ее доме с 9 утра до полуночи не было ни отопления, ни воды. По словам женщины, отсутствие воды создало больше неудобств, чем отсутствие тепла.

Подключила электрообогреватель в одной комнате, детей завела туда

«Я подключила электрообогреватель в одной комнате, детей завела туда, и было более-менее тепло. Но не было воды, чтобы выпить чаю. В магазинах ее успели раскупить. А ехать в другой конец города в мороз не хотелось. В некоторые дворы, говорят, подвезли воду, но в наш не привозили», - рассказала Асят Кушхова.

По ее словам, когда воду дали, то она еще некоторое время шла "с песком", но в воскресенье к вечеру все пришло в норму.

На нашей улице нет воды до сих пор

Житель дома по улице Мориса Тореза Азрет Будаев сообщил, что в их доме даже 9 февраля еще нет воды. «Мы не знаем, в чем дело, но на нашей улице нет воды до сих пор. Всем дали, а до нас вода так и не дошла. Звоним в «Водоканал», нам говорят, что не знают, в чем причина, что ищут, чтобы устранить, но пока не нашли», - пожаловался он.

Отсутствие воды, по его словам, создает неудобства жильцам многоквартирных домов. "Если нет воды, то и котел не включишь, и дом не обогреешь. Пришлось греть обогревателями, а это влечет большой расход электроэнергии", - пояснил он.

Пришлось забрать детей и на время переехать к родителям

Рузанна Созаева также живет в доме на улице Мориса Тореза. "Без воды не приготовишь, посуду не помоешь, и остальное не сделаешь. Мне пришлось забрать детей и на время переехать к родителям в другой микрорайон. И вот жду, когда решится проблема на нашей улице тоже", - сказала она. 

9 февраля не было воды и на улице Эльбрусской, сообщила Рита Гукепшокова, с которой живут пожилые родители. «Из крана вода не идет, а капает. И "Водоканал" считает, что у нас есть вода», - рассказала она.

Перебои водоснабжения допускаются только в чрезвычайных ситуациях, при этом отключение не должно превышать 24 часов подряд, и местная администрация обязана обеспечить подвоз питьевой воды, рассказал ранее "Кавказскому узлу" юрист Али Алиев. По его словам, согласно правилам предоставления коммунальных услуг, в подобных ситуациях можно требовать перерасчета платы за воду. При этом подавать заявки на перерасчет не нужно, компания должна самостоятельно его произвести. Если этого не произошло, следует обратиться в Госжилинспекцию или прокуратуру. Также можно подать в суд иск о компенсации убытков (например, покупки бутилированной воды) и морального вреда, который взыскивается по закону "О защите прав потребителей".

Рабочие получили благодарности и денежные премии

МУП "Нальчикский Водоканал" 9 февраля разместил в своем телеграм-канале единственную публикацию, в которой отчитался о том, что глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков похвалил рабочих, устранивших аварию, произошедшую 6 февраля на магистральном водопроводе в Нальчике.

Ремонтные работы были завершены "в максимально возможные короткие сроки", подчеркивается в публикации. "Сегодня все, кто принимал участие в ликвидации данной аварии, получили благодарности и денежные премии от Казбека Кокова. Глава региона заявил о намерении модернизировать аварийную службу «Водоканала» и обновить её техническое оснащение", - сообщил "Водоканал".

Днем ранее, 8 февраля,"Водоканал" не делал публикаций в телеграм-канале, а еще ранее, 7 февраля, отчитался о том, что "работы по восстановлению целостности водоводной трубы диаметром 600 мм по ул. Т. Идарова завершены в 04:10, подача воды восстановлена".

Отключения водо- и теплоснабжения становятся поводами для уголовных дел

Напомним, в январе два уголовных дела были возбуждены в связи с длительным отсутствием водоснабжения в домах жителей Ростовской области. Люди жаловались, что вынуждены были топить снег и покупать воду. Чиновники не обеспечили своевременное устранение аварии и допустили нарушения при подвозе воды, заявили следователи.

Также в конце января следователи возбудили уголовное дело в связи с длительным отключением теплоснабжения в Волгодонске. После аварии в теплосети жильцы 80 многоквартирных домов более суток оставались без тепла.

В Дагестане нерешенные проблемы в сфере ЖКХ являются фактором роста протестной активности, заявил 19 января начальник управления МВД по СКФО Сергей Бачурин.

Ранее жители столицы Дагестана уже проводили стихийную акцию протеста из-за отсутствия света в их домах, это произошло в августе 2025 года. Мэрия после этого отчиталась, что энергоснабжение большинства домов восстановлено. На аналогичные проблемы жаловались жители и других районов Махачкалы. Однако дагестанские чиновники сфокусировали внимание на том, что в соцсетях распространяются призывы к массовым протестам против отключений электричества, и пригрозили ответственностью за несанкционированные акции.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
05:25, 10 февраля 2026
Бывший мировой судья из Нальчика обвинен во взяточничестве
10:17, 8 февраля 2026
Пять бойцов из Кабардино-Балкарии объявлены убитыми на Украине
Последствия обрыва канатной дороги в Нальчике. 8 августа 2025 г. Фото: ГУ МЧС России по КБР
13:46, 7 февраля 2026
Суд снизил компенсации пострадавшим пассажирам канатки в Нальчике
Специальная военная операция на Украине. Фото: пресс-служба Минобороны РФ
16:42, 6 февраля 2026
Более 8600 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО
Военный покидает часть. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:39, 6 февраля 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за длительное отсутствие в части
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Приговор. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о приговорах бывшим лидерам Нагорного Карабаха

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Последние записи в блогах
Фото
10:58, 6 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Дело о нальчикской канатке: моральный вред сократили наполовину
Фото
11:52, 5 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
В Баксане построили новый автовокзал, а люди недовольны
Фото
13:14, 2 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Полицейские нанесли травму инвалиду, и он же потом был осужден
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Али Керимли. Фото: Фатима Мовламлы/JAMnews https://jam-news.net/
09 февраля 2026, 22:30
Суд продлил срок ареста Али Керимли

Эдуард Балтыков. Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10233943954434919&set=pcb.10233944038837029 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
09 февраля 2026, 19:57
Правозащитники признали политзаключенным калмыцкого активиста Балтыкова

Семен Слепаков. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
09 февраля 2026, 16:56
Прокуратура добивается уголовного преследования Слепакова*

Задержание активиста. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
09 февраля 2026, 11:57
Число амнистированных в Азербайджане превысило 15 тысяч

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше