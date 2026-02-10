Отключение подачи воды и отопления создало проблемы жителям Нальчика

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за отсутствия воды и теплоснабжения жильцам домов в Нальчике пришлось отапливать квартиры электроприборами или жить у родственников. В некоторых домах воды нет уже четыре дня, пожаловались горожане.

Как писал "Кавказский узел", в субботу, 6 февраля, в нальчикских микрорайонах «Стрелка», «Богданка» и по другим адресам с 09.00 до 23.00 мск не было ни воды, ни отопления, сообщил автор блога "Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости" на "Кавказском узле". "Причина - авария на магистральном трубопроводе. Авария, вероятно, была серьезной. К месту происшествия пригнали бульдозеры, ремонтную бригаду", - говорится в публикации.

Жители Нальчика 9 февраля подтвердили корреспонденту "Кавказского узла", что воды и отопления в домах не было весь день 6 февраля.

Так, жительница дома по улице Идарова Асят Кушхова рассказала, что в тот жень в ее доме с 9 утра до полуночи не было ни отопления, ни воды. По словам женщины, отсутствие воды создало больше неудобств, чем отсутствие тепла.

Подключила электрообогреватель в одной комнате, детей завела туда

«Я подключила электрообогреватель в одной комнате, детей завела туда, и было более-менее тепло. Но не было воды, чтобы выпить чаю. В магазинах ее успели раскупить. А ехать в другой конец города в мороз не хотелось. В некоторые дворы, говорят, подвезли воду, но в наш не привозили», - рассказала Асят Кушхова.

По ее словам, когда воду дали, то она еще некоторое время шла "с песком", но в воскресенье к вечеру все пришло в норму.

На нашей улице нет воды до сих пор

Житель дома по улице Мориса Тореза Азрет Будаев сообщил, что в их доме даже 9 февраля еще нет воды. «Мы не знаем, в чем дело, но на нашей улице нет воды до сих пор. Всем дали, а до нас вода так и не дошла. Звоним в «Водоканал», нам говорят, что не знают, в чем причина, что ищут, чтобы устранить, но пока не нашли», - пожаловался он.

Отсутствие воды, по его словам, создает неудобства жильцам многоквартирных домов. "Если нет воды, то и котел не включишь, и дом не обогреешь. Пришлось греть обогревателями, а это влечет большой расход электроэнергии", - пояснил он.

Пришлось забрать детей и на время переехать к родителям

Рузанна Созаева также живет в доме на улице Мориса Тореза. "Без воды не приготовишь, посуду не помоешь, и остальное не сделаешь. Мне пришлось забрать детей и на время переехать к родителям в другой микрорайон. И вот жду, когда решится проблема на нашей улице тоже", - сказала она.

9 февраля не было воды и на улице Эльбрусской, сообщила Рита Гукепшокова, с которой живут пожилые родители. «Из крана вода не идет, а капает. И "Водоканал" считает, что у нас есть вода», - рассказала она.

Перебои водоснабжения допускаются только в чрезвычайных ситуациях, при этом отключение не должно превышать 24 часов подряд, и местная администрация обязана обеспечить подвоз питьевой воды, рассказал ранее "Кавказскому узлу" юрист Али Алиев. По его словам, согласно правилам предоставления коммунальных услуг, в подобных ситуациях можно требовать перерасчета платы за воду. При этом подавать заявки на перерасчет не нужно, компания должна самостоятельно его произвести. Если этого не произошло, следует обратиться в Госжилинспекцию или прокуратуру. Также можно подать в суд иск о компенсации убытков (например, покупки бутилированной воды) и морального вреда, который взыскивается по закону "О защите прав потребителей".

Рабочие получили благодарности и денежные премии

МУП "Нальчикский Водоканал" 9 февраля разместил в своем телеграм-канале единственную публикацию, в которой отчитался о том, что глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков похвалил рабочих, устранивших аварию, произошедшую 6 февраля на магистральном водопроводе в Нальчике.

Ремонтные работы были завершены "в максимально возможные короткие сроки", подчеркивается в публикации. "Сегодня все, кто принимал участие в ликвидации данной аварии, получили благодарности и денежные премии от Казбека Кокова. Глава региона заявил о намерении модернизировать аварийную службу «Водоканала» и обновить её техническое оснащение", - сообщил "Водоканал".

Днем ранее, 8 февраля,"Водоканал" не делал публикаций в телеграм-канале, а еще ранее, 7 февраля, отчитался о том, что "работы по восстановлению целостности водоводной трубы диаметром 600 мм по ул. Т. Идарова завершены в 04:10, подача воды восстановлена".

Отключения водо- и теплоснабжения становятся поводами для уголовных дел

Напомним, в январе два уголовных дела были возбуждены в связи с длительным отсутствием водоснабжения в домах жителей Ростовской области. Люди жаловались, что вынуждены были топить снег и покупать воду. Чиновники не обеспечили своевременное устранение аварии и допустили нарушения при подвозе воды, заявили следователи.

Также в конце января следователи возбудили уголовное дело в связи с длительным отключением теплоснабжения в Волгодонске. После аварии в теплосети жильцы 80 многоквартирных домов более суток оставались без тепла.

В Дагестане нерешенные проблемы в сфере ЖКХ являются фактором роста протестной активности, заявил 19 января начальник управления МВД по СКФО Сергей Бачурин.

Ранее жители столицы Дагестана уже проводили стихийную акцию протеста из-за отсутствия света в их домах, это произошло в августе 2025 года. Мэрия после этого отчиталась, что энергоснабжение большинства домов восстановлено. На аналогичные проблемы жаловались жители и других районов Махачкалы. Однако дагестанские чиновники сфокусировали внимание на том, что в соцсетях распространяются призывы к массовым протестам против отключений электричества, и пригрозили ответственностью за несанкционированные акции.