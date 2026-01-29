×

Кавказский узел

RU EN
Лента новостей
21:34, 29 января 2026

Подача воды после аварий вызвала вопросы жителей Дагестана

Грязная вода из-под крана. Скриншот фото https://vodainfo24.ru/new/gryaznaya-voda-techet-iz-krana-prichinyi.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Новом Хушете, Ленинкенте, микрорайоне Кемпинг подача воды возобновлена, рассказали жители. По их словам, качество воды из-под крана после ремонта было плохое, а напор не во всех населенных пунктах достаточен для бытовых нужд.

Как писал "Кавказский узел", 25 января в Махачкале произошел прорыв трубопровода, и была прекращена подача воды с Хушетских очистных сооружений в поселок Новый Хушет, дома на проспекте Насрутдинова и в микрорайоне Кемпинг. Воды нет больше суток, хотя обещанные властями сроки устранения аварии давно прошли, пожаловались жители. Последствия аварии на водоводе в Махачкале устранены, начата подача воды, отчитался оператор водоснабжения. Вода в домах не появилась и через несколько часов после этого объявления, указали 27 января авторы комментариев.

Вода пошла 27 января ближе к вечеру, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель поселка Новый Хушет Ибрагим.

"Пришлось покупать воду для приготовления еды в магазине, не было возможности постирать вещи детям к школе, у нас их двое", - рассказал он.

В микрорайоне Кемпинг вода появилась после обеда 27 января, она текла грязная, только через несколько часов подача нормализовалась, говорит местный житель Ибрагим. Он отметил, что в данном микрорайоне перебои с водой возникают регулярно.

Власти Дагестана обязаны решить многолетние проблемы в коммунальной сфере, терпение жителей на исходе, отметили блогеры. 

Представитель Единого оператора рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что задержка с подачей воды после завершения аварийных работ по некоторым локациям могла быть связана с тем, что требуется время для заполнения водоводов, подать сразу воду с большим давлением не представляется возможным, так как возможны прорывы труб.

28 января в 14.54 мск Единый оператор в сфере водоснабжения сообщил в своем Telegram-канале, что проводятся аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе Миатли - Махачкала, расположенном в районе села Гельбах.

"В связи с проведением ремонтных работ возможны перебои в водоснабжении, снижение давления либо его полное отсутствие в следующих населённых пунктах: поселок Ленинкент, поселок Загородный, поселок Шамхал-Термен. Ориентировочный срок завершения работ и восстановления подачи водоснабжения - к утру 29 января", - сказано в публикации.

В 23.05 мск Единый оператор проинформировал, что аварийно-восстановительные работы были завершены, проводятся пуско-наладочные работы и начат процесс заполнения системы водоснабжения. Подача воды будет полностью восстановлена ориентировочно в течение трех-четырех часов.

29 января вода появилась тонкой струйкой, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель поселка Ленинкент Али.

Если качество воды на вид, вкус и запах вызывает сомнения, то акт составляется сразу, сообщил ранее корреспонденту "Кавказского узла" юрист Али Алиев.

"В спорных случаях или для официального подтверждения представитель УК или представитель "Водоканала" обязаны за свой счет отобрать пробу и направить ее в аккредитованную лабораторию. Можно заказать независимую экспертизу за свой счет, если УК или "Водоканал" уклоняется от своих обязанностей. Впоследствии эти расходы можно будет взыскать с поставщика услуги через суд", - рассказал юрист.

Он добавил, что, если после заявления акт не составлен, проверка не проводится, а качество воды не улучшается, следует жаловаться в контролирующие органы - в Роспотребнадзор, жилищную инспекцию или прокуратуру.

Также он информировал, что перебои с поставками воды допускаются только в чрезвычайных ситуациях, при этом отключение не должно превышать 24 часов подряд, и местная администрация обязана обеспечить подвоз питьевой воды. Юрист добавил, что согласно правилам предоставления коммунальных услуг, в подобных ситуациях можно требовать перерасчета платы за воду. Можно подать иск в суд о компенсации убытков - к примеру, покупки бутилированной воды, и морального вреда, который взыскивается по закону "О защите прав потребителей". При этом самостоятельно подавать заявки на перерасчет не нужно, компания должна самостоятельно его произвести. Если этого не произошло, следует обратиться в Госжилинспекцию или прокуратуру.

Как отметил в своем Telegram-канале врио руководителя Госжилинспекции Дагестана Арсен Гаджиев, комментируя длительное отключение воды в Каспийске, ведомство провело проверку, в ходе которой выяснилось, что как минимум по двум домам поставщик воды не внес факт отключения воды в свой официальный журнал, на основе чего должен производиться перерасчет.

"Согласно пункту 101 Правил предоставления коммунальных услуг (ПП РФ №354), за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва - а он был превышен в 52 раза, размер платы должен быть уменьшен на 0,15%. За 416 часов - это существенный перерасчет в вашу пользу", - сообщил Гаджиев.

Напомним, в ходе прямой линии 27 ноября 2025 года глава Дагестана Сергей Меликов обошел вниманием острые проблемы, а на вопросы, которые поднимались, дал лишь обтекаемые ответы. Жители республики ждали от Меликова разъяснений о постоянных отключениях электричества и воды, горящих свалках, росте цен на услуги ЖКХ и проезд.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

