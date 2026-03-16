Кавказский узел

22:24, 16 марта 2026

Жительница Кизилюрта пожаловалась на условия в городской больнице

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мать маленьких детей раскритиковала работу детского отделения Центральной больницы Кизилюрта и попросила компетентные органы проверить санитарное состояние отделения.

По словам матери двоих головалых детей, она была госпитализирована в детское отделение. После поступления в отделение медицинский персонал ограничился тем, что забрал документы. Полноценный осмотр детей не проводился, к ним не подошел ни один врач.

Видео, снятое матерью двух годовалых детей в больнице, опубликовал Telegram-канал "Кайф Дагестана", насчитывающий более 41 тысячи подписчиков. К 19.45 мск публикация набрала около двух тысяч просмотров.

Кадр плохого состояния детского отделения Центральной больницы Кизилюрта. Фото: "Кайф Дагестана" / Telegram-канал

Как утверждает женщина, за время ее пребывания в больнице детям не провели тщательного обследования и не поставили диагноз. Сочтя отношение персонала халатным, она решила не оставаться в больнице, чтобы не подвергать своих детей опасности.

"Была вынуждена написать отказную и уйти из этой больницы. Кроме того, условия пребывания в палате были неудовлетворительными и не соответствовали санитарным нормам: в палате имелась плесень, стены были ободраны, краска облуплена, в помещении было холодно, детские кроватки находились в аварийном состоянии, постельное белье старое, матрасы скомканные и изношенные", - говорится в публикации.

Женщина считает, что подобные условия недопустимы, особенно в детском отделении, где проходят лечение маленькие дети. По ее словам, ненадлежащее оказание медицинской помощи и антисанитарные условия создают угрозу здоровью пациентов.

"Прошу компетентные органы дать оценку действиям медицинского персонала и проверить санитарное состояние детского отделения. Принять меры для устранения выявленных нарушений и недопущения подобных ситуаций в дальнейшем", - потребовала местная жительница.

"Кавказский узел" также писал, что прокуратура в Карабудахкентском районе Дагестана добилась строгой меры пресечения для руководительницы центра по уходу и присмотру за детьми в селе Параул, где воспитанники отравились угарным газом. 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

