20:27, 17 марта 2026

Задержан бывший министр строительства Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Артур Сулейманов, возглавлявший Минстрой Дагестана до конца 2023 года, задержан правоохранителями по делу о превышении должностных полномочий и мошенничестве. 

О задержании бывшего министра строительства республики сегодня сообщили источники в силовых структурах. 

"Сулейманов был задержан и доставлен в следственный отдел. По предварительной информации, он подозревается в превышении должностных полномочий", - цитирует одного из них РИА “Новости”. 

О том, что следователи возбудили уголовное дело против Артура Сулейманова, сообщил также источник ТАСС Кавказ. Сулейманов подозревается в превышении полномочий и мошенничестве, отмечает Telegram-канал “Только факты. Дагестан”. 

Источники не уточнили, с чем именно связано уголовное дело и какая сумма ущерба в нем фигурирует. Сулейманова задержали в махачкалинском аэропорту, отмечают каналы “Спросите у Расула” и Mash Gor. 

Артур Сулейманов занимал должность министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана с февраля 2022 по декабрь 2023 года, он уволился по собственному желанию. До назначения министром Сулейманов работал в коммерческих структурах и в руководстве структурными подразделениями ГК “Ростех”, указывает РБК.

В августе 2022 года Артур Сулейманов заявил, что в Дагестане строится школ и детсадов больше, чем в других регионах, но из-за подорожания материалов республика запросила на эти цели дополнительные 1,6 млрд рублей из федерального бюджета, писал "Кавказский узел". 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Детская больница. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:24, 16 марта 2026
Жительница Кизилюрта пожаловалась на условия в городской больнице
Зарифа Саутиева. Фото: Дарья Корнилова https://memorialcenter.org/
02:42, 13 марта 2026
Юристы объяснили принципы административного надзора на примере дела Саутиевой
Гудермесский городской суд. Фото корреспондента "Кавказского узла".
01:43, 13 марта 2026
Мать Кардашова выразила недоверие суду в Чечне
Обыск в кабинете. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:45, 12 марта 2026
Источники сообщили об обысках в Минздраве Дагестана
Мужчина со смартфоном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:49, 12 марта 2026
Житель Буйнакска получил условный срок за демонстрацию экстремистской символики
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Кадр из видео в телеграм-канале губернатора Московской области https://t.me/vorobiev_live/6175 Теракты со стрельбой в России за 30 лет

Фото
12:03, 4 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Жительница Дагестана заставила власти считаться с интересами инвалидов
Фото
15:05, 1 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело пяти участников беспорядков в аэропорту Махачкалы рассмотрено в кассационном суде
Фото
14:39, 12 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
В Дагестане школьника и его родителей заподозрили в непатриотизме
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Евгений Филиппов. Фото: evgeniiFilippov23 / Telegram
17 марта 2026, 17:59
Глава Минздрава Кубани задержан в связи с незаконным обогащением

Сотрудник полиции задерживает подростка. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17 марта 2026, 15:01
Второй подросток арестован в Адыгее по делу о диверсии

Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17 марта 2026, 12:06
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за уклонение от службы

Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Nino Kikvadze / Publika
16 марта 2026, 23:01
Проевропейские протесты в Грузии продолжаются 474 дня подряд

Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
