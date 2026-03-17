Задержан бывший министр строительства Дагестана

Артур Сулейманов, возглавлявший Минстрой Дагестана до конца 2023 года, задержан правоохранителями по делу о превышении должностных полномочий и мошенничестве.

О задержании бывшего министра строительства республики сегодня сообщили источники в силовых структурах.

"Сулейманов был задержан и доставлен в следственный отдел. По предварительной информации, он подозревается в превышении должностных полномочий", - цитирует одного из них РИА “Новости”.

О том, что следователи возбудили уголовное дело против Артура Сулейманова, сообщил также источник ТАСС Кавказ. Сулейманов подозревается в превышении полномочий и мошенничестве, отмечает Telegram-канал “Только факты. Дагестан”.

Источники не уточнили, с чем именно связано уголовное дело и какая сумма ущерба в нем фигурирует. Сулейманова задержали в махачкалинском аэропорту, отмечают каналы “Спросите у Расула” и Mash Gor.

Артур Сулейманов занимал должность министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана с февраля 2022 по декабрь 2023 года, он уволился по собственному желанию. До назначения министром Сулейманов работал в коммерческих структурах и в руководстве структурными подразделениями ГК “Ростех”, указывает РБК.

В августе 2022 года Артур Сулейманов заявил, что в Дагестане строится школ и детсадов больше, чем в других регионах, но из-за подорожания материалов республика запросила на эти цели дополнительные 1,6 млрд рублей из федерального бюджета, писал "Кавказский узел".