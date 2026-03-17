Кавказский узел

21:52, 17 марта 2026

Власти Краснодара отправили митинг против блокировки Telegram на окраину города

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мэрия Краснодара отказалась согласовать КПРФ митинг против блокировки Telegram в заявленном месте. Чиновники предложили провести акцию в сквере Кленовый, который находится в десяти километрах от центра.

Представители КПРФ 13 марта подали заявку на митинг против блокировки и замедления Telegram и других мессенджеров и соцсетей. Его планировали провести 28 марта с предполагаемым числом участников до 500 человек.

"И вот мы получили ответ от краснодарских чиновников: они предложили нам провести митинг в сквере Кленовый поздним вечером с 18 до 22 часов в субботу. Вдруг кто не знает - сквер Кленовый это километров 10 от центра города по трассе в сторону Елизаветинской", - написал сегодня в своем Telegram-канале депутат городской Думы Александр Сафронов.
 
Депутат заявил, что организаторы митинга были готовы к такому развитию событий. Они не намерены проводить митинг "на окраине города" и отказались от предложенной площадки. По его словам, подано новое уведомление - на 29 марта, с указанием другой локации.

"Мы не будем проводить митинг в кустах на окраине, даже если нас снова отправят к белкам в этот сквер", - отметил Сафронов. По его словам, у организаторов есть "план Б", и они намерены добиться проведения акции "в городе, а не на задворках". 
 
Депутат подчеркнул, что подчиненные главы Краснодара Евгения Наумова и сам мэр не скрывают своего отношения к жителям. "Они просто над нами глумятся, предлагая митинговать вечером на окраине города в кустах", - написал Сафронов. 

Напомним, что в начале марта 20-летняя жительница Волжского направила в мэрию Волгограда документы по согласованию акции против блокировки и замедления Telegram. Мэрия Волгограда в ответ предложила отложить мероприятие "до стабилизации обстановки". Организатор отказалась, после чего к ней к ней пришли "люди в штатском". Активистка утверждает, что силовики угрожали работодателю проблемами и заставили ее подписать "предостережение" о недопустимости участия в экстремистской деятельности, но копию документа не выдали.

"Кавказский узел" также писал, что активисты из краснодарского микрорайона Юбилейный подали три заявки на митинги против строительства храма на набережной, во всех случаях им отказали, ссылаясь на то, что площадки заняты другими мероприятиями. Однако никаких мероприятий активисты не увидели. Всего власти Краснодара более 20 раз отказали жителям в проведении митинга против застройки набережной.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

