Власти отчитались об очистке от выбросов трех участков берега Туапсе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В поселках Новомихайловском, Южном и селе Небуг завершен сбор нефтепродуктов, силами спасателей продолжается уборка пляжей в поселке Тюменском, Вольном и селе Ольгинка, отчитался оперштаб.

Как писал "Кавказский узел", глава Туапсе не рекомендовал волонтерам участвовать в уборке пляжей, так как это опасно из-за работающей техники. Женщинам, занимающимся уборкой на берегу, чиновники посоветовали беречь репродуктивное здоровье. Волонтеров не допускают к работам на береговой линии, на прибрежной территории работают только специализированные организации, заявили представители волонтерского штаба. Глава Туапсе заявил о планах открыть к 1 июня все пляжи.

Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

В Туапсинском муниципальном округе убрали три участка береговой полосы, сообщил оперштаб Краснодарского края. "Работы по сбору нефтепродуктов завершили в поселках Новомихайловском и Южном и селе Небуг. Всего там собрали 1280 мешков с загрязненным грунтом. Их постепенно вывозят с береговой линии на утилизацию. Сотрудники "Кубань-СПАСа" продолжают уборку в поселке Тюменском и селе Ольгинка. Организованы также работы в селе Вольном, где зафиксирован небольшой участок выбросов", говорится в сообщении.



"Речь о локальных выбросах нефтепродуктов, зафиксированных мониторинговыми группами на участках протяженностью от 100 до 300 метров. Это - последствия попадания нефтепродуктов в море после масштабных пожаров, которые происходили в Туапсе на морском терминале и НПЗ из-за атак беспилотников", - отмечается в сообщении.

Напомним, к 1 мая, по данным властей Кубани, в Туапсе было собрано 13,3 тысячи кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси. Волонтеры, которые проводят уборку территорий на удалении от центра города, пожаловались, что им не хватает помощи властей. Только в поселке Тюменский на уборку выбросов при нынешних темпах потребуется около двух месяцев, заявили они.

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".