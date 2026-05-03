Отдыхающие вопреки запретам вышли на анапские пляжи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники МЧС на анапских пляжах, где ведется засыпка привозным песком, через громкоговорители предупреждают горожан и гостей города о запрете находиться на берегу во время работ.

Как писал "Кавказский узел", тестовый участок в Анапе, который был первым засыпан привозным песком, получил необходимые разрешения. Пляжи детского курорта "Вита", детского оздоровительного комплекса "Жемчужина России" и отеля сети "Мираклеон" в селе Витязево смогут работать в курортном сезоне. До этого власти Краснодарского края рапортовали о начале засыпки 50-сантиметровым слоем песка первого трех с половиной километрового участка пляжей Анапы в рамках подготовки к курортному сезону. Песок похож на глину и рискует ухудшить состояние пляжей, указали пользователи Telegram. Песок из карьера в Темрюкском районе по составу максимально схож с пляжным. Завоз нового песка на пляжи - единственный действенный способ восстановить пляжи Анапы и вернуть полноценный курортный сезон, возразила глава города.

Блогер Андрей Маковозов опубликовал сегодня в своем Telegram-канале видео с Центрального пляжа Анапы, где продолжаются работы по засыпке нового песка.

По пляжу ездят машины МЧС с рупорами и предупреждают отдыхающих о том, что здесь ведутся работы и находиться на пляже запрещено, проинформировал блогер. На видео такая машина проезжает вблизи от него и гуляющих людей.

"Фронт работ сместился к Софии у дельфинария стоят грузовики", - пишет Маковозов. По его словам, отдыхающих много, на Пионерском проспекте, который идет вдоль береговой зоны, стоят машины с московскими, ростовскими, ставропольскими номерами.

Задача открыть пляжи будет исполнена, невзирая на вред природе, считают пользователи. Карьерный песок не решит проблему выбросов мазута, а лишь временно скроет загрязнение на пляжах Анапы, указали экологи и активисты.

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны “Кавказским узлом” в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе".