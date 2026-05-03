×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:26, 3 мая 2026

Дело против кубанского журналиста поступило в суд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело против живущего за рубежом журналиста и издателя медиапроекта «Протокол» Александра Савельева* поступило в Усть-Лабинский суд, его обвиняют в неисполнении обязанностей иноагента. Ранее Савельева* заочно арестовали.

Как писал  "Кавказский узел", 6 сентября 2024 года двое проживающих за рубежом краснодарцев - член совета движения "Голос"* Давид Канкия* и журналист Александр Савельев* - были включены Минюстом в реестр иностранных агентов.  Они выразили несогласие с решением Минюста. Данные автора проекта "Протокол", живущего за рубежом журналиста из Краснодара Александра Савельева*, появились в базе данных розыска МВД Росси. Он предположил, что розыск может быть связан с преследованием по статье об иноагентстве.

Мировой судебный участок № 222 Усть-Лабинского района Краснодарского края зарегистрировал уголовное дело против журналиста и издателя медиапроекта «Протокол» Александра Савельева*, сообщила "Медиазона"*. 

Савельева* обвиняют в уклонении от обязанностей «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК). Савельев* живет за границей. В декабре его объявили в розыск, а позднее, как рассказал  сам журналист, его заочно арестовали.

«Это было ожидаемо, неприятно, но не смертельно. Закон считаю несправедливым, его требования не соблюдал и не планирую», — прокомментировал свое уголовное преследование Савельев*.

В отношении Александра Савельева* было возбуждено дело о сотрудничестве с "нежелательной организацией". Журналист утверждал, что никогда не состоял в иностранных объединениях. Дело Савельева* призвано напугать кубанские СМИ, заявил в августе 2019 года профсоюз журналистов. Дело было прекращено, но в 2021 году суд постановил возобновить это дело. журналиста в рамках этого дела защищал умерший в ноябре краснодарский адвокат Алексей Аванесян.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Машина МЧС и отдыхающие на пляже в Анапе. Скриншот фото из Telegram-канала "Маковозовы" от 03.05.26, https://t.me/makovozovy/59329.
19:28, 3 мая 2026
Отдыхающие вопреки запретам вышли на анапские пляжи
Волонтеры убирают пляж в Туапсе. Скриншот фото из Telegram-канала штаба "Дельфины" от 02.05.26, https://t.me/shtab_delfin/2580
17:28, 3 мая 2026
Власти Туапсе попытались ограничить активность волонтеров по уборке пляжей
Ликвидация разлива нефтепродуктов в Туапсинском округе. Кадр видео оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/15926
14:55, 3 мая 2026
Заявление о чистоте воды и воздуха в Туапсе вызвало недоверие у пользователей Telegram
13:57, 3 мая 2026
Отменена угроза атаки безэкипажных катеров в Туапсе
Полицейские принимают заявление об уничтожении зелёных насаждений в Юбилейном микрорайоне. Краснодар, 2 мая 2026 года. Фото из телеграм-канала "Краснодар ЮМР" https://t.me/KrasnodarUMR/25034
13:00, 3 мая 2026
Краснодарцы потребовали наказать виновных в уничтожении деревьев на набережной
Персоналии
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
13:09, 1 мая 2026
Щукин Федор Вячеславович
Сергей Меликов. Фото http://www.riadagestan.ru/
18:30, 30 апреля 2026
Меликов Сергей Алимович
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:27, 30 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Справочник
Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Спецоперация в Карабулаке, март 2024 года. Кадр видеосюжета RT vkvideo.ru/video-40316705_456441265
01 мая 2026, 20:06
Трое жителей Ингушетии осуждены по делу о пособничестве убитым в Карабулаке боевикам

Волонтеры убирают пляж в Тюменском. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Романа Пукалова от 01.05.26, https://t.me/Roman_eco/1646
01 мая 2026, 16:25
Волонтеры заявили о недостаточной помощи властей в уборке пляжей в Туапсе

Задержанный. Фото: Пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской республике
01 мая 2026, 01:36
Силовики в Карачаево-Черкесии массово задерживают участников группы для гей-знакомств

Техника концерна "Покровский" на поле. Кадр видео Концерн Покровский / YouTube
30 апреля 2026, 21:15
Аналитики сочли национализацию концерна "Покровский" лишь шагом в переделе агрокластера юга России

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше