Дело против кубанского журналиста поступило в суд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело против живущего за рубежом журналиста и издателя медиапроекта «Протокол» Александра Савельева* поступило в Усть-Лабинский суд, его обвиняют в неисполнении обязанностей иноагента. Ранее Савельева* заочно арестовали.

Как писал "Кавказский узел", 6 сентября 2024 года двое проживающих за рубежом краснодарцев - член совета движения "Голос"* Давид Канкия* и журналист Александр Савельев* - были включены Минюстом в реестр иностранных агентов. Они выразили несогласие с решением Минюста. Данные автора проекта "Протокол", живущего за рубежом журналиста из Краснодара Александра Савельева*, появились в базе данных розыска МВД Росси. Он предположил, что розыск может быть связан с преследованием по статье об иноагентстве.

Мировой судебный участок № 222 Усть-Лабинского района Краснодарского края зарегистрировал уголовное дело против журналиста и издателя медиапроекта «Протокол» Александра Савельева*, сообщила "Медиазона"*.

Савельева* обвиняют в уклонении от обязанностей «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК). Савельев* живет за границей. В декабре его объявили в розыск, а позднее, как рассказал сам журналист, его заочно арестовали.

«Это было ожидаемо, неприятно, но не смертельно. Закон считаю несправедливым, его требования не соблюдал и не планирую», — прокомментировал свое уголовное преследование Савельев*.

В отношении Александра Савельева* было возбуждено дело о сотрудничестве с "нежелательной организацией". Журналист утверждал, что никогда не состоял в иностранных объединениях. Дело Савельева* призвано напугать кубанские СМИ, заявил в августе 2019 года профсоюз журналистов. Дело было прекращено, но в 2021 году суд постановил возобновить это дело. журналиста в рамках этого дела защищал умерший в ноябре краснодарский адвокат Алексей Аванесян.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.