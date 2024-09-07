Александр Савельев* и Давид Канкия* включены в реестр иноагентов

07 сентября 2024, 06:14

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минюст обосновал внесение краснодарского журналиста Александра Савельева* и активиста из Краснодара Давида Канкия* их участием в создании материалов для иноагентов и распространением недостоверной информации о принимаемых властями политических решениях.

По данным Минюста, координатор движения "Голос"* в Краснодарском крае Давид Канкия* и журналист из Краснодара Александр Савельев* включены в список иностранных агентов 6 сентября.

Канкия* распространял недостоверные сведения об избирательной системе и о принимаемых властями политических решениях, в качестве респондента выступал на информплощадках, предоставляемых иноагентами, принимал участие в создании сообщений иноагентов, пояснило министерство 6 сентября на своем сайте.

Уточняется, что Канкия* проживает за рубежом.

По версии Минюста, Савельев* также принимал участие в распространении сообщений иноагентов и распространял недостоверные сведения о принимаемых властями политических решениях. Выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине. Журналист также проживает за рубежом.

Напомним, в отношении Александра Савельева* ранее было возбуждено дело о сотрудничестве с "нежелательной организацией". Журналист отметил, что никогда не состоял в иностранных объединениях. Дело Савельева* призвано напугать кубанские СМИ, заявил 6 августа 2019 года профсоюз журналистов.

Давид Канкия* неоднократно подвергался арестам. В частности, 9 февраля 2018 года он был задержан на выходе из подъезда своего дома и на него силовики составили протокол о неповиновении их распоряжениям. Активист связал задержание с работой "Голоса"* по подготовке наблюдателей к президентских выборам. Суд арестовал Канкию* на пять суток, судебное заседание прошло без адвоката.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.