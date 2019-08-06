Профсоюз журналистов потребовал закрыть дело краснодарца Александра Савельева

06 августа 2019, 19:23

Уголовное дело о сотрудничестве с нежелательной организацией заведено на журналиста Александра Савельева, чтобы напугать кубанские СМИ, заявил профсоюз журналистов.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 июля силовики провели обыски в офисе "Экологической вахты по Северному Кавказу" и в домах активистов Александра Савельева и Леонида и Марины Запрудиных. По словам активистов, все обыски связаны с уголовным делом о сотрудничестве члена "Эковахты" Александра Савельева с "нежелательной организацией". Сам Савельев рассказал, что как журналист сотрудничает с "МБХ медиа", которое силовики считают проектом "Открытой России"*. Он также сообщил о слежке за ним. Силовики провели обыски в домах активистов и офисе "Эковахты", чтобы получить доступ к материалам расследования нарушений природоохранного законодательства, предположил эколог Андрей Рудомаха.

В составленном Минюстом списке "нежелательных организаций" значатся две британские организации со схожими названиями: Open Russia Civic Movement, Open Russia* (общественное сетевое движение "Открытая Россия"*) и OR (Otkrytaya Rossia*) ("Открытая Россия"*) (с 8 ноября 2018 года – Human Rights Project Management). По состоянию на 23 декабря 2018 года, в России официально зарегистрирована межрегиональная общественная организация "Открытая Россия"*, следует из данных сайта Минюста. На конференции "Открытой России"*, прошедшей в Риге 30-31 марта, было принято решение о ликвидации движения в России.

Обыски у журналиста Александра Савельева и в офисе "Экоахты" прошли с применением грубой физической силы и спецсредств, отмечается в сегодняшнем сообщении профсоюза журналистов и работников СМИ. "Мы считаем необоснованным и осуждаем применение грубой физической силы и спецсредств во время обысков, а также требуем разобраться и провести проверку того, кем и на каком основании были отданы приказы о взломе жилого помещения, о применении грубой физической силы и спецсредств в отношении находящихся в помещении людей, кем и каким образом была взломана и опубликована личная переписка журналиста", - говорится в сообщении.

Профсоюз заявил и о травле, которой подвергся Александр Савельев. "Мы считаем недопустимой работу журналистов телеканалов РЕН и Кубань-24, использовавших в своих сюжетах недостоверную информацию, а также оперативную съемку обыска, в которой показаны люди в нижнем белье, поваленные на пол с заломленными руками, как преступники. Такая "работа" подрывает доверие и уважение к журналистской профессии", - указал профсоюз.



Само дело инициировано, чтобы запугать Савельева и местных журналистов вообще, считают в профсоюзе. "Краснодарский край в очередной раз подтверждает репутацию одного из наиболее проблемных регионов, где подавляется свобода слова и систематически нарушаются права журналистов. Напомним, что профсоюз журналистов посвятил этому региону отдельную главу в своем докладе о нарушении прав журналистов за 2018 год", - говорится в сообщении.

Помимо "МБХ-медиа", Александр Савельев сотрудничает с рядом федеральных и международных изданий, включая "Новую газету", телеканал "Белсат", активно освещает экологические проблемы региона в своем блоге, занимался журналистскими расследованиями коррупции, в том числе совместно с региональным штабом Навального, освещал такие резонансные дела, как нарушение прав адвокатов на Кубани, сказано в сообщении профсоюза.

Савельев в декабре 2017 года был избит вместе с экологами из "Эковахты", когда снимал незаконное строительство дачи на берегу Черного моря, отмечается в сообщении. "В деле о нападении на Андрея Рудомаху Савельев был признан пострадавшим. В течение двух лет расследование фактически не велось, а суд первой инстанции вынес решение отказать в удовлетворении жалобы. Это решение было обжаловано и накануне обысков 30 июля его направили на рассмотрение в ином составе суда", - сообщили в профсоюзе.

Напомним, что 28 декабря 2017 года координатор "Эковахты" Андрей Рудомаха был госпитализирован после избиения. У экологов похитили компьютеры, фото- и видеокамеры и документы. Поводом для нападения могла быть инспекция в районе села Криница под Геленджиком, где, по данным экологов, на землях Лесного фонда без каких-либо разрешений строится дачная резиденция. Она принадлежит фирме из Санкт-Петербурга, а руководит ею известный петербургский адвокат из числа лиц, приближенных к Путину, рассказал Андрей Рудомаха.



Сооружение церкви, которую сфотографировали активисты "Эковахты" перед тем, как на них напали, было заказано компанией, подконтрольной жене высокопоставленного сотрудника федеральной силовой структуры, выяснила 2 апреля 2018 года "Новая газета". Президентский Совет по правам человека подтвердил данные экологов о том, что на землях Лесного фонда под Геленджиком идет масштабное строительство.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.