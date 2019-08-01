Рудомаха назвал уголовное преследование коллеги давлением на "Эковахту"

01 августа 2019, 15:43

Силовики провели обыски в домах активистов и офисе "Эковахты", чтобы получить доступ к материалам расследования нарушений природоохранного законодательства, предположил эколог Андрей Рудомаха. Его коллега Александр Савельев, подозреваемый по уголовному делу о сотрудничестве с "нежелательной организацией", рассказал о том, что за ним следили неизвестные люди.

Как писал "Кавказский узел", 30 июля силовики провели обыски в офисе "Экологической вахты по Северному Кавказу" и в домах активистов Александра Савельева и Леонида и Марины Запрудиных. По словам активистов, это связано с уголовным делом о сотрудничестве члена "Эковахты" Александра Савельева с "нежелательной организацией". Сам Савельев рассказал, что как журналист сотрудничает со СМИ "МБХ медиа", которое силовики считают проектом "Открытой России"*.

В составленном Минюстом списке "нежелательных организаций" значатся две британские организации со схожими названиями: Open Russia Civic Movement, Open Russia* (общественное сетевое движение "Открытая Россия"*) и OR (Otkrytaya Rossia*) ("Открытая Россия"*) (с 8 ноября 2018 года – Human Rights Project Management). По состоянию на 23 декабря 2018 года в России официально зарегистрирована межрегиональная общественная организация "Открытая Россия"*, следует из данных сайта Минюста. На конференции "Открытой России"*, прошедшей в Риге 30-31 марта, было принято решение о ликвидации движения в России.

Координатор «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрей Рудомаха связал обыски в офисе с природоохранной деятельностью организации, «которая задевает интересы высокопоставленных чиновников». По его мнению, уголовное дело Александра Савельева – повод оказать давление на "Эковахту", проводить в офисе организации обыски и изымать документы, касающиеся нарушений природоохранного законодательства, расследованием которых занимаются экологи.

В результате обысков деятельность "Эковахты" временно парализована, так как силовики изъяли девять ноутбуков, все телефоны и все электронные носители, сказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Андрей Рудомаха. "Полагаю, что кому-то не нравится наше расследование строительства дороги на спецкурорт Лунная Поляна, которым мы сейчас активно занимаемся и будем продолжать заниматься", - сказал эколог.

По его предположению, силовики пытаются "сформировать негативный образ" организации экологов. "Якобы мы занимаемся политической деятельностью, к которой мы никогда не имели отношения", - рассказал Рудомаха, пояснив, что сюжет об обыске в "Эковахте" был показан по одному из центральных телеканалов, и в сюжете шла речь об антигосударственной деятельности организации.

Никто из членов организации, кроме Александра Савельева, не имеет отношения к «Открытой России»* и «МБХ медиа», подчеркнул эколог. По его словам, силовики взломали ворота и двери домовладения, в котором находится офис организации, через минуту после звонка в ворота, не дождавшись, когда активисты проснутся и откроют ворота.

"Первым им на пути попался я, я даже не успел одеться, они брызнули мне перцовым баллончиком в лицо, повалили на землю и скрутили руки за спиной, под дулами автоматов из кроватей вытащили других активистов. Нас не одетых вывели на улицу и начали производить обыск", - рассказал Рудомаха, указав, что только на улице им сообщили, что в отношении Савельева возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности нежелательной организации).

Адвокат Алексей Аванесян сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что основанием для возбуждения дела Савельева стало утверждение следователя и прокурора от том, что он два раза в течение года привлекался к административной ответственности по аналогичной статье КоАП РФ.

Уголовное дело по статье 284.1 УК РФ возбуждается после двух административных дел по подобной статье КоАП. В апреле 2019 года Савельева оштрафовали за репост материала "Открытой России"*, а в сентябре 2018 года было второе административное дело в отношении Савельева, о котором активист ничего не знал, рассказал ранее Аванесян.

По его словам, Савельев о штрафе ничего не знал, поэтому его не оплачивал и не принимал участие в заседании мирового суда. "Мы сообщили на допросе об этом следователю и подчеркнули, что если бы Александр действительно был уведомлен о том процессе, то непременно бы в нем участвовал, да ещё и адвокатов был привлёк. Следователь перелистал материалы уголовного дела и подтвердил, что первый материал в отношении Савельева был рассмотрен без его участия", - рассказал Аванесян, добавив, что намерен обжаловать решение мирового суда о штрафе. Также Аванесян, по его словам, обратился в краевую прокуратуру с жалобой на действия силовиков, поскольку адвоката не допускали к активистам.

Бывший координатор «Открытой России»* в Краснодарском крае Леонид Запрудин рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что у него во время обыска также изъяли технику, несмотря на то, что он проходит по делу Савельева в качестве свидетеля. "Изъяли два стационарных компа, ноутбук и смартфон. Кстати, уже в обед 30 июля, судя по логам, компы были включены, и с них пытались войти в соцсети и мессенджеры. Если бы в полиции дольше продержали, я бы точно не успел поменять пароли", - сообщил Запрудин.

Он отметил, что после первого обыска по делу Яны Антоновой технику ему вернули через два месяца после изъятия, компьютеры оказались заражены троянской программой.

9 апреля силовики провели обыск у координатора краснодарского отделения "Открытой России"* Яны Антоновой и в офисе "Экологической вахты по Северному Кавказу". 21 мая Антоновой было предъявлено обвинение по уголовной статье об участии в нежелательной организации.

По словам Запрудина, сразу после обыска их с женой Мариной допросил следователь. "Если в апреле допрашивали про "Открытую Россию"*, то сейчас добавились вопросы об "МБХ медиа". Адвокату позвонить не дали", - рассказал Запрудин, уточнив, что не намерен обжаловать действия силовиков, так как считает это "бессмысленным".

Активист рассказал, что прекратил участие в деятельности "нежелательной организации", как только в России начали заводить подобные уголовные дела.

Александр Савельев сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что обвинение ему еще не предъявили. Он отметил, что во время задержания к нему не применялась сила, но вечером 31 июля в центре Краснодара его преследовали неизвестные люди. "Они шли за нами по улице, мы зашли в магазин, они тоже туда зашли, явно следили за мной. Ничего не купили и вышли", - рассказал Савельев.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.