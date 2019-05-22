Краснодарской активистке Антоновой предъявлено обвинение

22 мая 2019, 13:15

Обвинение было предъявлено 21 мая по уголовному делу об участии в нежелательной на территории России организации, заявила координатор "Открытой России"* в Краснодарском крае Яна Антонова.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля силовики провели обыск у Яны Антоновой и в офисе "Экологической вахты по Северному Кавказу". В отношении Антоновой было возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ за участие в нежелательной организации.

В списке "нежелательных организаций", который подготовило Министерство юстиции России, значатся две британские организации со схожими названиями: Open Russia Civic Movement, Open Russia* (общественное сетевое движение "Открытая Россия") и OR (Otkrytaya Rossia*) ("Открытая Россия") (с 08.11.2018 года – Human rights project management). По состоянию на 23 декабря 2018 года в России официально зарегистрирована межрегиональная общественная организация "Открытая Россия", следует из данных сайта Минюста. На конференции "Открытой России"*, прошедшей в Риге 30-31 марта, было принято решение о ликвидации движения в России, сообщила со ссылкой на его председателя Андрея Пивовара

"Мне предъявили обвинение по 284.1 УК РФ. Дело в скором времени будет передано в суд. Никаких преступлений я не совершала", - написала 21 мая Яна Антонова на своей странице в соцсети Facebook.

Она также призвала депутатов Госдумы России декриминализовать статью 284.1 (осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности), предусматривающую до 6 лет лишения свободы.

В комментариях к записи Яна Антонова также подчеркнула, что не намерена уезжать из страны. "Уезжать никуда не собираюсь. Загранпаспорта у меня нет", - заявила активистка.

Обвинение предъявили вечером 21 мая, рассказал сегодня адвокат Антоновой Александр Валявский. "Сейчас будем знакомиться с материалами дела. После этого его передадут в суд", - цитирует адвоката "Юга.ру".

По данным на 13.00 мск 22 мая на сайте Управления Следкома по Краснодарскому краю нет информации о расследовании дела Антоновой и предъявлении ей обвинения.

Ранее координатор "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрей Рудомаха заявил, что обыски и возбуждение дел в отношении краснодарского отделения "Открытой России"* на самом деле направлены на парализацию деятельности "Эковахты" и изъятие материалов по расследованию нарушений при строительстве дороги Черниговское - Дагомыс.

Первым делом в России, возбужденным по статье 284.1 УК РФ, стало дело члена федерального совета движения "Открытая Россия"*, активистки из Ростова-на-Дону Анастасии Шевченко, которая находится под домашним арестом с 23 января. Ранее активисты заявили, что опасаются волны преследований после дела Шевченко.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.