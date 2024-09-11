Савельев* и Канкия* прокомментировали свое попадание в реестр иноагентов

11 сентября 2024, 14:43

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Журналист Александр Савельев* и активист Давид Канкия* из Краснодара выразили несогласие с решением Минюста включить их в реестр иноагентов и заявили, что оно не остановит их деятельность.

Как писал "Кавказский узел", 6 сентября двое проживающих за рубежом краснодарцев - член совета движения "Голос"* Давид Канкия* и журналист Александр Савельев* - были включены Минюстом в реестр иностранных агентов.

Журналист, создатель новостного сайта «Протокол» Александр Савельев сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что "однозначно не согласен с решением Минюста". "И обжаловать это решение буду. Этим вопросом занимаются юристы, которые предложили мне помощь. Говорить о точных сроках и формате взаимодействия с российскими инстанциями я пока не могу", - сказал он.

Возбужденное несколько лет назад уголовное дело о сотрудничестве с нежелательной организацией было прекращено, отметил журналист.

В отношении Александра Савельева было возбуждено дело о сотрудничестве с "нежелательной организацией". Журналист утверждал, что никогда не состоял в иностранных объединениях. Дело Савельева призвано напугать кубанские СМИ, заявил в августе 2019 года профсоюз журналистов.

«С этим уголовным делом престранная история. Оно было прекращено «по примечанию». К статье 284.1 УК РФ [Осуществление деятельности нежелательной организации] есть примечание о том, что если лицо добровольно прекратило участвовать в деятельности нежелательной организации, уголовное дело тоже должно быть прекращено. Нам с адвокатом Алексеем Аванесяном удалось убедить следователя в том, что я добровольно прекратил «нежелательную деятельность». Но позднее, осенью 2021 года, суд постановил возобновить это уголовное дело. Тем не менее, мне не известно об исполнении этого судебного решения. Следователь, судя по всему, его саботировал. Возможно, это делается для того, чтобы срок давности не вышел и чтобы возобновить дело можно было в любой момент. Но это не точно», - сказал Александр Савельев.

Давид Канкия в свою очередь сообщил, что еще не думал о дальнейших действиях в связи с включением в реестр иноагентов. «Сейчас я был в избирательной кампании, и важнее были наблюдение за выборами и помощь тем героям, которые оказались на избирательных участках», - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Найти правду в нашей системе правосудия так же сложно, как и на избирательных участках

Член совета движения «Голос»* подчеркнул, что пока не может точно сказать, будет ли обжаловать решение Минюста. «С одной стороны, это необходимо с этической точки зрения непризнания этого клеймения и абсурда, и того позора, который Минюст и государство навешивают на себя подобными решениями, явно носящими политический и абсурдный характер. С другой стороны, найти правду в нашей системе правосудия так же сложно, как и на избирательных участках и, честно говоря, тратить на это силы и время не очень хочется», - сказал Давид Канкия.

И Савельев и Канкия указали, что включение в список иноагентов не скажется на их деятельности. "В моей деятельности ничего не поменяется. Это не скажется ни персонально, ни коллективно. Я и «Протокол» будем продолжать работать, в какие бы списки государство нас ни вносило и какими бы методами не пыталось на нас надавить", - заявил Александр Савельев.

«Я буду и дальше заниматься наблюдением за российскими выборами и их экспертно-методологической оценкой, потому что считаю это важным гражданским проектом, важной частью общественной жизни России, которую необходимо делать», - сказал Давид Канкия.

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* включен в реестр иностранных агентов.

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